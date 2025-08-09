Elezioni Regionali, il supporto della Giunta a Occhiuto. Capponi: “i calabresi premieranno il suo buon Governo”

StrettoWeb

Dopo la data ufficiale delle prossime elezioni regionali in Calabria, fioccano i messaggi della Giunta Occhiuto. Da Gallo a Varì passando per Capponi. “Con la consapevolezza di aver lavorato per il bene della Calabria e di aver raggiunto grandi risultati, ora affrontiamo la campagna elettorale per le regionali che non potrà che premiare la stagione di buon governo del centrodestra e riportare Roberto Occhiuto alla guida della Regione. Il lavoro svolto fino a oggi sarà il nostro viatico e l’impegno è ora finalizzato a diffondere meglio e di più le azioni realizzate nei diversi campi dell’amministrazione pubblica calabrese”.

“Infrastrutture, lavoro, sanità, politiche sociali, lotta al precarieto, promozione del territorio e delle sue eccellenze, contrasto alle emergenze ambientali sono solo alcuni degli ambiti in cui la nostra regione dopo lunghi anni di immobilismo è riuscita ad affermare modelli virtuosi e a invertite trend negativi. Ancora tanto c’è da fare e il centrodestra è pronto ad affrontare con coraggio la sfida elettorale alle porte, mettendo in campo le migliori risorse del proprio gruppo dirigente in liste solide e qualificate. Siamo certi che i calabresi sapranno riconfermare la fiducia al presidente Occhiuto, questa volta con maggiore consapevolezza e convinzione” prosegue Caterina Capponi, assessore alle Politiche sociali, Cultura, Politiche giovanili e dello Sport, Infrastrutture sportive, Pari opportunità della Regione Calabria.

Capponi: “chi sarà il candidato del centrosinistra? Finora hanno saputo solo polemizzare”

“Non ci resta che capire chi sarà, invece, il candidato del centrosinistra dal momento che l’opposizione ha solo polemizzato negli ultimi anni, distinguendosi solo nell’arte del disfattismo senza mai lanciare una proposta innovativa, un’idea di sviluppo o un progetto finalizzato a migliorare la qualità della vita dei calabresi. Siamo curiosi di capire quale programma di governo siano in grado di elaborare dopo la stagione di lamenti e nullafacenza che hanno alle spalle” si chiude la nota.