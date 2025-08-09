Elezioni Regionali, Varì: “al fianco Occhiuto, nell’interesse della Calabria”

Rosario Varì, assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, supporta Occhiuto dopo la data ufficiale delle elezioni regionali

Rosario Varì
StrettoWeb

“Presto per il centrodestra comincerà una nuova campagna elettorale. In questi quattro anni è stato netto ed evidente il cambio di passo che la Giunta regionale e il presidente Occhiuto hanno dato alla Calabria. La nostra è una Regione che nel segno del riformismo e del superamento di tante emergenze, si è finalmente mossa in una prospettiva di sviluppo”. Così Rosario Varì, assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria.

“In questi anni non facili, a seguito del Covid, siamo stati molto vicini alle imprese, sostenendole e finanziandole come mai era successo in passato. Tanto è stato fatto e tanto ancora ci rimane da fare, ma sono certo che abbiamo imboccato la strada giusta. Questo il sentiero tracciato, questo è il percorso che seguiremo per l’avvenire, convintamente al fianco del presidente Occhiuto, nell’interesse della Calabria, nella certezza che i calabresi ci sosterranno in maniera entusiasta”.

