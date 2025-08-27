Elezioni Regionali, Calenda durissimo: “la vicenda Fico – De Luca riporta la Campania al feudalesimo”

StrettoWeb

Roberto Fico sarà il candidato del centrosinistra in Campania. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni quando a Napoli è atteso – riferiscono fonti dei 5 stelle – il leader pentastellato Giuseppe Conte. Durissimo il commento di Carlo Calenda: “bella questa vicenda che riporta la Campania al feudalesimo. Si appoggia Fico sostenuto da “Manfredi di Napoli” in cambio di una Contea per il figlio del “Duca di Salerno”.

“Tutta gente che in comune non ha nulla tranne l’idea di mettere le mani su partecipate e sanità, perché oggi “l’agibilità politica”, come la chiamano loro, passa solo per l’occupazione di ASL e società regionali. Aridatece i Borboni”, conclude il leader di Azione.