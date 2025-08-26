Elezioni Regionali: accordo in Campania, Fico sarà il candidato presidente del centrosinistra

StrettoWeb

Roberto Fico, a quanto si apprende, il candidato del centrosinistra in Campania. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni quando a Napoli è atteso – riferiscono fonti dei 5 stelle – il leader pentastellato Giuseppe Conte. Gli incontri avuti ieri dal commissario del Pd campano Antonio Misiani con Fico e con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e la strada spianata a Piero De Luca verso la segreteria regionale del Pd rendono ormai sicura la candidatura dell’ex presidente della Camera dei Deputati, in una campagna elettorale che sarà lanciata in città dal leader del M5S.

Il segretario nazionale del Pd Elly Schlein ha incontrato in mattinata i componenti campani della segreteria nazionale Sandro Ruotolo e Marco Sarracino.