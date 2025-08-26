Elezioni Regionali Calabria, Occhiuto sulla sanità: “il M5S ha fatto disastri, stiano in silenzio” | VIDEO

StrettoWeb

La questione della sanità sarà uno dei temi più importanti della campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria. Già ieri, in quel di Lamezia Terme, il candidato del centrosinistra, Pasquale Tridico, si era focalizzato sulla problematica. Poco fa, in un video, Roberto Occhiuto, tenta di fare chiarezza: “ecco il nuovo ospedale della Sibaritide, vedete, manca poco perché sia concluso”. “Qualche anno fa, quando mi sono insediato, era solo sulla carta, non c’era nulla”, rimarca Occhiuto che fa vedere un servizio di Cotticelli, ex commissario alla sanità in Calabria, in cui accusa di essere stato drogato.

“Abbiamo fatto di più noi che tutti loro in 40 anni”

“Con i 5Stelle non è stato investimento un euro in tutta la Calabria. Se non avessi assunto 5 mila persone e portato nella nostra regione 400 medici cubani, oggi tutti gli ospedali della Calabria sarebbero chiusi. I 5stelle abbiano almeno la compiacenza, l’onestà intellettuale, di fare silenzio. Io non ho la bacchetta magica, ma è chiaro che abbiamo fatto di più noi che tutti loro in 40 anni”, conclude Occhiuto.