Elezioni Regionali, Calabria 2030: “a che titolo Occhiuto entra nel cantiere dell’ospedale di Sibari?”

“L’on. Occhiuto non è più presidente della Regione. Non è più commissario della sanità. Ma entra incredibilmente nel cantiere dell’ospedale della Sibaritide e apre finanche gli armadi degli arredamenti per farsi propaganda. A che titolo? Chi glielo ha concesso?”, è quanto scrive in una nota il movimento “Calabria 2030”. “Il reel pubblicato stamattina è inquietante. Si vede Occhiuto entrare nel cantiere dell’ospedale di Sibari come se fosse casa sua. Con la stessa baldanza dovrebbe andare in uno dei pronto soccorso della Calabria dove la gente dorme per terra e i medici sono senza forze. Un privato cittadino, perché oggi Occhiuto è questo, può entrare in un cantiere e aprire armadi e altre cose come fosse casa sua? Gli è consentito?”, rimarca la nota.

“Le sue dimissioni da commissario della sanità devono essere recepite entro oggi dal governo ma sono operative. Occhiuto non potrebbe toccare niente di ciò che è pubblico ma continua a fare una narrazione da padrone assoluto della Calabria. Che è la sensazione che luì ha sempre avuto nel silenzio di tutti i suoi alleati, in realtà dei veri e propri subordinati. Occhiuto si fermi e non vada oltre. Rispetti la legge che vale anche per luì. Dimostri di avere quel senso delle istituzioni che non ha mai avuto”, conclude la nota.