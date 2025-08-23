Elezioni Regionali Calabria, De Nisi (Azione) puntualizza: “sosterremo Tridico…”

StrettoWeb

“Noi abbiamo aderito alla federazione riformista che al tavolo dei partiti ha deciso unitariamente di sostenere la candidatura di Pasquale Tridico e non ci tireremo indietro”. E’ quanto ha affermato all’Agi il coordinatore regionale di Azione, Francesco De Nisi, a proposito di quanto dichiarato oggi dal leader del partito, Carlo Calenda, a detta del quale “non ci saranno liste di Azione a sostegno di candidati dei 5S alle elezioni regionali” della Calabria. De Nisi conferma che a sostegno di Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo largo, “non ci saranno liste con il simbolo di Azione ma componenti del partito che hanno aderito alla federazione riformista che, dunque, correranno con il simbolo unitario“.

“Noi siamo partiti con questo polo che è un’aggregazione di partiti e, come deciso al tavolo, sosterremo democraticamente Tridico, portando avanti i nostri valori”, conclude De Nisi.