Elezioni Regionali Calabria, Borghi (Italia Viva) su Tridico: “aspettiamo la proposta ufficiale”

“Noi aspettiamo la proposta ufficiale del tavolo del centrosinistra. In Calabria Italia Viva ha fatto il 7% alle Europee e ha candidati decisivi. Al momento noi aspettiamo il nome”. E’ quanto ha affermato il vicepresidente di Italia Viva, Enrico Borghi, all’Adnkronos circa un possibile sostegno del partito alla candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria.