Nasce il matrimonio “stile Origini”: perché è unico, anche d’inverno, in tutta Reggio Calabria | FOTO

Ha aperto solo da qualche mese, ma “Origini Costa Viola” ha messo un punto esclamativo importante nel mondo della ristorazione a Reggio Calabria. Il punto sulla mappa è da fare invidia, una vista unica sui paesaggi della Costa Viola disegnati a mano da qualcuno che, quel giorno, doveva essere particolarmente ispirato. Ma le bellezze naturali non bastano. Lo insegna proprio la storia della Calabria. Serve anche competenza, intraprendenza e voglia di alzare l’asticella sempre di più. Parole che la proprietà e l’intero staff di Origini ha ben impresse come un mantra fin dal giorno 0.

Non solo menù a la carte, particolarmente apprezzato in questi primi mesi dall’apertura: è arrivata anche la prima grande cerimonia. La struttura è splendida e nell’accogliere grandi eventi, che essi siano serate di moda o convention importanti, sfrutta al meglio le proprie potenzialità. Ma quando “Origi Costa Viola” diventa cornice per celebrare l’amore fra due sposi, l’esperienza diventa indimenticabile.

StrettoWeb vi porta all’interno del primo matrimonio celebrato presso la struttura nei giorni scorsi per scoprire dettagli, curiosità e segreti di una cerimonia che ha tutta l’aria di essere una rivoluzione nella banchettistica a Reggio Calabria.

I dettagli del matrimonio “stile Origini”

Il matrimonio non è solo il giorno che corona l’amore fra due persone. Con il passare del tempo, la celebrazione è diventata un vero e proprio evento da curare nei minimi dettagli affinchè tanto gli sposi, quanto gli invitati, restino soddisfatti. E poi diciamocelo: un matrimonio che viene continuamente ricordato nei racconti fra amici, complimentato e magari anche copiato, regala una punta di orgoglio a tutti gli sposi. E le critiche poi, sono sempre dietro l’angolo in eventi del genere.

Quindi, immaginate cosa penseranno i vostri invitati nel trovarsi di fronte questo spettacolo…

Mozzafiato. E anche parecchio instagrammabile, vero? Selfie e storie come se piovesse. Tutti i saloni interni sono vista mare, grazie ad ampie e luminose vetrate, e permettono anche la vista degli sposi. L’interno, fra doppie altezze e sale interconnesse, è veramente enorme. Nel matrimonio in questione, erano presenti 120 persone e sono state utilizzate 3 saloni (200 persone di capienza circa) e non è stata necessaria la 4ª sala che permette di arrivare fino a 250+ persone.

Le fasi dinamiche si sono svolte tra dehor e orangerie che ha anche ospitato il servizio al tavolo all’interno. Per il menù siete in ottime, e talentuose, mani. Quelle dell’executive chef Mennella che vi abbiamo già presentato in una bella intervista nella quale ci ha mostrato anche un omaggio alla Calabria e a uno dei suoi maestri, Gualtiero Marchesi (VIDEO) .

Il matrimonio in inverno… sul mare: una rivoluzione a Reggio Calabria

A Reggio Calabria ci si sposa quasi esclusivamente in estate. La sfida che Origini vuole lanciare al mercato reggino della banchettistica è quella del matrimonio invernale… sul mare. “Il mare d’inverno è un concetto che il pensiero non considera”, cantava Loredana Bertè, una donna che il mare calabrese, anche nei mesi freddi, lo conosce bene.

Sposarsi d’estate, con il mare calmo davanti, è un bellissimo cliché. E noi a inizio articolo avevamo parlato di voler cambiare le regole del gioco, fare qualcosa di unico. Immaginate: temperature più basse, mare mosso, giochi di onde e schiuma illuminati, chissà, da qualche lampo che squarcia la notte dello Stretto regalando istantanee mozzafiato. Uno scenario che sposi e invitati possono ammirare dall’interno, in un ambiente ‘cozy’: riscaldato, ovattato, un rifugio confortevole che non preclude la splendida vista dal capo roccioso occidentale dello Stretto di Messina.

Non esiste il piano B. Con qualsiasi condizione meteo, anche avversa, gli sposi avranno sempre la certezza di avere il matrimonio come lo avevano concordato, senza alcuna privazione. Non esistono zone tendate, plastificate e luci fredde: “Origini Costa Viola” è una location creata in totale fusione con l’ambiente naturale circostante, immaginata e realizzata per restare un landmark di architettura e interior design e permettere un’esperienza immersiva nella scogliera anche dall’interno.

E poi i vantaggi sono molteplici. Bella l’estate, sì: chiedetelo agli invitati con giacca e cravatta. Impossibile festeggiare di giorno, sotto il sole si rischierebbe un malanno. E tante location all’interno perdono parecchio. Da Origini questo non succede. Ci si può godere anche un pranzo vista mare, tanto in estate quanto, soprattutto, in inverno: paesaggi differenti, così come differenti saranno outfit e accessori, senza alcun freno dovuto ad alte temperature e sudore.

Un pranzo che inizia comodo e dura fino al tramonto con cibi e sapori tipicamente invernali che permetteranno di ottenere la tanto ricercata unicità che poi resta impressa nella memoria di tutti.

E il parcheggio?

Tutto bello, molto bello. Troppo bello. Lo sappiamo che qualcuno sta cercando di trovare il pelo nell’uovo (non ditelo allo chef…) in questo momento. “Io ci sono passato di lì e non c’è il parcheggio!”. Non proprio. “Origini Costa Viola” dispone di un parcheggio industriale di proprietà all’altezza dello svincolo autostradale di Campo Calabro con servizio navetta (con più mezzi di proprietà) che si occupa di far arrivare tutti gli invitati a destinazione, comodamente e in pochi minuti.

Il parcheggio è talmente grande che gli sposi possano arrivare in elicottero, o se preferiscono, via mare, direttamente in barca presso la struttura. Dai, ora stiamo esagerando… o forse è solo la prossima idea in via di sviluppo da “Origini Costa Viola”.