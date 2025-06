StrettoWeb

Dietro un grande ristorante deve esserci, per forza di cose, un grande chef. Un binomio dal quale non si scappa. Perché per quanto possa essere bello il posto, geniale l’idea che c’è dietro, straordinario il marketing, poi quando il cliente si siede al tavolo deve trovare un cibo all’altezza delle sue aspettative. E da Origi Costa Viola, le aspettative sono parecchio alte. Il panorama è magnifico, ve lo abbiamo già raccontato portandovi al suo interno in anteprima (FOTO). In tantissimi, incuriositi da quanto scritto nelle scorse settimane e dalla bellezza del posto, hanno scelto di provare la perla della Costa Viola. Un’esperienza culinaria che porta la firma di Chef Gianluca Mennella.

Chi è Gianluca Mennella? La formazione fra le stelle della cucina in Italia e all’estero

Gianluca Mennella è un giovane chef, classe 1990, nato a Cattolica ma cresciuto a Olbia, in Sardegna. Dopo la maturità classica intraprende gli studi in psichiatria e, spinto dal consiglio del padre, coltiva la passione per la cucina. Nel 2009 si iscrive all’Accademia Alma, fondata dal Maestro Gualtiero Marchesi, primo chef italiano ad aver ottenuto le tre stelle Michelin. È la prima di tante straordinarie esperienze in Italia, Europa e negli USA.

Nel 2010 approda a Bergamo, al Roof Garden dell’Hotel San Marco, sotto la guida dello chef Fabrizio Ferrari, una stella Michelin. L’anno successivo lavora con Sergio Mei al Four Seasons Hotel di Milano, una delle realtà più iconiche dell’hotellerie internazionale. Prosegue poi la sua formazione al fianco dello chef Andrea Aprea presso il Park Hyatt Milano, contribuendo alla conquista della prima stella Michelin dell’hotel, evento storico per tutto l’ambiente di cucina.

Nel 2013 si trasferisce in Toscana per collaborare con Attilio di Fabrizio all’Hotel Villa San Michele di Fiesole, parte della compagnia di lusso Belmond. Negli anni successivi amplia la sua visione gastronomica con esperienze internazionali a Palm Beach, Londra e Parigi, tra cui un’importante collaborazione con lo chef tre stelle Michelin Brett Graham al suo ristorante The Ledbury.

Lo chef general manager

Parallelamente all’esperienza nei migliori ristoranti in Italia e all’estero, chef Mennella lavora per famiglie private di alto profilo in contesti di eccezionale raffinatezza. Qui diventa ‘uomo di fiducia’, prima ancora che chef e sviluppa una trasformazione profonda nel suo intendere la cucina che trascende il piatto e va oltre, diventa visione, gestione e strategia.

È così che Gianluca Mennella diventa chef e General Manager fondendo la propria sensibilità creativa in cucina con una forte capacità direzionale. Dall’estero torna in Italia, nella sua amata Sardegna, lavorando presso due icone del lusso a Porto Cervo: l’Hotel Cala di Volpe e l’Hotel Pitrizza, perfezionando la sua arte tra eccellenza gastronomica e ospitalità di alto livello. Poi la tappa a Reggio Calabria come pietra angolare del progetto “Origini Costa Viola”.

La filosofia culinaria di chef Mennella: “per andare avanti è spesso necessario tornare alle Origini”

Mettere sulla mappa dell’hotellerie internazionale Reggio Calabria e il territorio calabrese. Un sogno ambizioso quello di chef Mennella che sta adattando la sua visione di cucina a quella di una terra autentica e generosa.

Non è solo mangiare, è nutrirsi. Di cibo e di emozioni. Questa la filosofia di Origini Costa Viola, sviluppata insieme allo chef Mennella. Il menù si apre con una frase che è stata parecchio apprezzata anche dai clienti: “Le vere rivoluzioni si fanno tornando alle Origini”. I piatti sono quindi preparati con materie prime del territorio, lavorati a mano e secondo tradizione. Variano dall’orto al giardino stagionale, dal pescato a carne e cacciagione.

La manualità del cuoco, la testa del manager, l’anima dell’artista: i tre pilastri per costruire un nuovo modello di ospitalità meridionale, dove la bellezza del territorio, la cultura gastronomica e la qualità dell’accoglienza possano finalmente esprimersi con forza e dignità, senza compromessi.

In anteprima per StrettoWeb, chef Mennella ha realizzato un piatto che omaggia uno dei suoi più grandi Maestri, Gualtiero Marchesi, ma che celebra anche la Calabria: un risotto con zafferano, burro acido di chef Marchesi, pesce spada crudo e polvere di liquirizia. Una squisitezza che inebria l’olfatto e soddisfa il palato.