Non è Monte Carlo… è la Costa Viola: i segreti di Origini, il ristorante che eleva gli standard di Reggio Calabria | FOTO

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di un mistero sul quale stavamo indagando. Una struttura affascinante, situata a metà strada fra Villa San Giovanni e Scilla, nello splendido panorama della Costa Viola, in grado di catturare l’attenzione e la curiosità di tanti reggini al primo sguardo. Abbiamo fatto le nostre ricerche, ci siamo stati personalmente e oggi, finalmente, sveliamo l’arcano a tutti i nostri lettori.

Protetto dalla scogliere, di fronte a un mare mozzafiato e baciato dal sole dello Stretto, nasce Origini Costa Viola, un nuovo ristorante pronto a far innamorare reggini e turisti proponendo non solo una cucina raffinata e un servizio d’élite, ma una vera e propria esperienza culinaria che eleva gli standard di Reggio Calabria.

Alle origini di… Origini Costa Viola

Con un nome del genere, non possiamo far altro che iniziare proprio dall’origine. La scelta del nome si lega a un forte desiderio di radici, di ritorno, di famiglia. La nostalgia atavica che conoscono bene tutti i meridionali costretti a lasciare la propria terra per cercare fortuna, con la promessa di ritornare. Una promessa mantenuta, quella di un imprenditore reggino che è tornato nella sua Reggio Calabria. Un inno alla terra madre, alla mamma: del resto, “Origini”, dal latino “origo-originis”, der. da “oriri” – “nascere”.

E così, fra mare e rocce, in un paesaggio di una bellezza imperante, come un quadro mai statico ma che, sguardo dopo sguardo, cambia di continuo le sfumature dei suoi colori, come l’acqua che lo circonda, nasce Origini. Uno spazio, un’architettura, pesati far dominare l’esperienza del panorama immersivo. Pensato nella sua matericità, nei suoi colori e nelle luci per scomparire nel paesaggio. Pietra, ferro, vetro e verde mediterraneo. Un luogo dove il tempo rallenta, e ogni respiro profuma di sale e vento.

La proposta culinaria di Origini Costa Viola: il credo dell’Executive Chef Mennella

La ricerca materica di Origini si evince tanto dagli spazi, quanto nei piatti. L’idea è quella di non offrire solo un pasto ma una vera e propria esperienza culinaria che coinvolga tutti i sensi. La scelta delle parole va soppesata a dovere. Non è solo mangiare. È nutrirsi. Ci si nutre del bello, dell’arte, del vino, del buon cibo.

I piatti di Origini sono preparati con ingredienti naturali, materie prime del territorio lavorate con tecniche originarie, nel senso del ‘fatto a mano’, del tradizionale, dello storico. Gesti vecchi di secoli che si ritrovano in ogni impasto, brodo, crema, salsa, taglio, qualunque sia il piatto.

‘’Per andare avanti è spesso necessario tornare alle Origini’’, questo il credo dello Chef Executive di Origini, Gianluca Mennella, l’artista dietro il menù di Origini Costa Viola. Una proposta culinaria che esplora l’orto e il giardino stagionale, il pescato, e le carni fino alla cacciagione. Il tutto declinato nella stagione, e nel luogo.

Non solo ristorante… la location perfetta per eventi e serate glamour

L’esigenza di ritornare, la volontà di riqualificare per restituire qualità e bellezza alla collettività. Questo ha spinto un imprenditore reggino a impegnarsi per la sua terra. E si badi bene, come da titolo: non è Monte Carlo. La proposta di Origini Costa Viola eleva lo standard, sotto tutti i punti di vista, ma non in maniera plasticosa. Origini trasuda Calabria.

Il ristorante nasce da un progetto di riqualificazione di un edificio ormai stanco, figlio di un’estetica di metà ‘900, ruderi ormai crollati e sommersi dalle frane. Dalla decadenza si origina vita nuova, nel pieno rispetto della natura, secondo materiali e forme.

Punto privilegiato di osservazione comoda e confortevole di uno dei capi più belli al mondo, all’imbocco ovest dello Stretto tra Sicilia e Calabria, Origini vuole essere uno spazio nazionale e internazionale con un afflato culinario ed artistico. L’idea è quella di trasmettere bellezza. Sia essa cibo, arte, evento.

L’esperienza, come detto, è ciò che rende Origini diverso da tutto il resto. E quindi, da una cena a la carte, al salotto; eventi privati, corporativi, mostre d’arte e letterarie, convegni; buona musica e sfilate di moda: Origini si propone come il luogo ideale per chi vuole riscoprire i piccoli gesti, il relax, la “Dolce Vita” tutta italiana. Una buona forchetta, il rumore del mare in sottofondo, un paesaggio da sogno. Vi basta solo portare con voi la persona giusta. Non serve prendere l’aereo, è a Reggio Calabria. Non è Principato, è principiare.

Quando apre Origini Costa Viola?

Arrivati fin qui, con l’acquolina in bocca e la voglia di immergersi (letteralmente) nell’esperienza che Origini Costa Viola propone, non resta che svelare l’ultimo dettaglio: la data di apertura. Il ristorante sarà aperto al pubblico a partire da mercoledì 21 maggio. Obbligatoria la prenotazione, effettuabile su originicostaviola.com e presto tramite app disponibile su App Store e Play Store.

Per info riguardanti location e parcheggio privato e custodito:

email: info@originicostaviola.com

telefono: +39 0965337207