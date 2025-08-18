Convocata conferenza stampa, anzi no: “giallo” Cosenza, l’ira di Buscé e quella storia cancellata

StrettoWeb

Prima ufficiale, sconfitta di misura, sfogo e “giallo”. A Cosenza è sempre caos, perenne. Ieri lo stop a Monopoli in Coppa Italia e, a seguire, le durissime parole di mister Buscé sulla “società che non fa il suo lavoro”. Saranno state queste le parole che hanno scatenato un po’ di confusione, nella notte, in Via Conforti. Il club, infatti, ha convocato una conferenza stampa per oggi annunciandola poco dopo le 4 di questa mattina, attraverso una storia Instagram. Peccato, però, che la stessa sia stata cancellata poco dopo.

L’affondo del Direttivo dell’associazione “Cosenza Nel Cuore”

A darne notizia è il Direttivo dell’associazione “Cosenza Nel Cuore”, che ricostruisce la vicenda. “Passano le settimane, poche certezze e molti interrogativi. Notte bianca a via Conforti, dopo le dichiarazioni al veleno del post partita di mister Buscè? Che sta succedendo nel Cosenza? Confronta su instagram una strana storia, sul canale ufficiale del Cosenza, alle 3:51 di questa notte, comunicando una conferenza stampa, poi viene eliminata. Le dichiarazioni di Buscè hanno destabilizzato la società o, invece, sono in arrivo comunicazioni eclatanti?”.

“Certamente, qualcuno prima o poi doveva parlare, lo ha fatto il tecnico, ora a mercato aperto, ma siamo già nella parte finale della sessione estiva e latitano operazioni in entrata importanti. La squadra è un totale cantiere e si è vista ieri in Coppa Italia, confermato dall’allenatore. La società, arroccata sempre su stessa, non fa capire nulla, neanche l’obiettivo stagionale, richiesto a più riprese dai giornalisti, sia nella prima conferenza stampa a Lorica, che nel pregara di Coppa. Una domanda ovvia che dovrebbe avere, in condizioni normali, una risposta semplice e banale. Invece, solo risposte evasive, tra “terremoti”, “tsunami” e proteste legittime dei giornalisti”.