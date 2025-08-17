Cosenza, Buscè già sbotta: “la società non sta facendo il suo lavoro, così non si può andare avanti”

StrettoWeb

“Io faccio l’allenatore, il direttore fa il direttore e la società deve fare la società, deve fare il proprio lavoro. Così non si può andare avanti. È 25 giorni che lo dico, così è un peccato”. Siamo nel post gara di Monopoli-Cosenza (1-0 il finale del match di Coppa Italia Serie C), prima ufficiale della stagione per i rossoblu, e già mister Buscè sbotta. L’allenatore del Cosenza non le manda a dire, quando si comincia a entrare all’inizio della stagione. Chiaro il riferimento a una società assente, che poco (o nulla) ha fatto finora sul mercato e non solo. Buscè lo ha capito, anche se probabilmente già sapeva a cosa sarebbe andato incontro dopo aver accettato questa panchina. Ora anche lui, a qualche giorno dall’inizio del campionato, sa che il cammino è in salita, ma senza paura ha lanciato un messaggio alla società.