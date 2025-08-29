Catanzaro, Aquilani si sbilancia su Di Francesco: “l’ho richiesto io”. E spiega l’assenza di Petriccione

StrettoWeb

Campo, ma anche calciomercato. E non poteva essere altrimenti. Di questo ha parlato, alla vigilia di Spezia-Catanzaro, il tecnico giallorosso Alberto Aquilani. In primis Di Francesco, per cui si attende l’ufficialità: “è un calciatore importante che ho espressamente richiesto, ha tecnica e personalità e la giusta esperienza da mettere al servizio della squadra soprattutto dei più giovani li aiuterà a crescere. E’ un arrivo che soddisfa le mie aspettative” ha affermato, confermando difatti l’arrivo e precisando che si tratta di una sua richiesta.

Poi si passa al campo e si torna nello stadio in cui il Catanzaro ha giocato l’ultima gara della scorsa stagione, ovvero il ritorno della semifinale playoff: “in settimana abbiamo lavorato tanto e bene ed andiamo in Liguria motivati e con tanto entusiasmo pur consapevoli di essere attesi ad una gara difficile contro un avversario solido e ben strutturato che arrivando dall’entusiasmo della scorsa stagione ha già una propria identità consolidata. Il modulo si può cambiare sempre, ma quello che non cambieremo mai sarà il nostro atteggiamento. Abbiamo costruito questa squadra e la stiamo completando credendo in un certo tipo di calcio, che poi possiamo cambiare modulo ed interpreti questo si riflette su altri fattori”.

Precisazioni sull’assenza di Petriccione contro il Sudtirol: “lo ritengo un giocatore importante per noi. Ho chiesto alla società di rinnovargli il contratto ritenendolo appunto fondamentale. Io lo considero un titolare, poi è ovvio che non sempre tutti possano girare a mille, in settimana avevo visto meglio Rispoli che mi sembra sia stato uno dei migliori in campo. Quindi non viviamo l’esclusione di Petriccione o di qualche altro come un dramma. Ci sono altri giocatori che non hanno giocato questo non li esclude affatto da ritagliarsi continuità in un campionato lungo è difficile. Questo vale per Petriccione come per tutti gli altri”.

I convocati

PORTIERI : 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli

: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli DIFENSORI : 4. Antonini, 5. Bashi, 17. Di Chiara, 18. Bettella, 23. Brighenti, 26. Verrengia, 27. Favasuli, 62. Frosinini

: 4. Antonini, 5. Bashi, 17. Di Chiara, 18. Bettella, 23. Brighenti, 26. Verrengia, 27. Favasuli, 62. Frosinini CENTROCAMPISTI : 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 30. Alesi, 32. Rispoli, 80. Cisse

: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 30. Alesi, 32. Rispoli, 80. Cisse ATTACCANTI: 8. Pittarello, 9. Iemmello, 19. Nuamah, 45. Buso, 61. Seha, 77. D’Alessandro, 91. Arditi

