Calciomercato Catanzaro, in attesa di Di Francesco (e di Biasci all’Avellino) si stringe il cerchio sull’attaccante: i NOMI

Poco più di tre giorni e si chiude la sessione estiva di calciomercato. Forse mai come quest’anno, pur rappresentando ormai un’abitudine almeno in Italia, il Catanzaro sarà protagonista fino all’ultimo. Solitamente fuori dalle aste delle ore finali, questa volta il club di Noto potrebbe dover “battagliare” sino al gong per chiudere quelle operazioni sul tavolo. Il reparto maggiormente attenzione, non è un mistero, è l’attacco. Ma da tempo. Di nomi ne sono stati fatti tanti, in questi giorni, ma di concreto è emerso poco. L’unica accelerata si è ravvisata sul fronte Di Francesco, con l’ala del Palermo pronta a diventare giallorossa. In questo senso, si attende l’ufficialità.

E si attende l’ufficialità anche per un movimento in uscita, quello di Biasci in direzione Avellino. Dopo anni intensi ed entusiasmanti in Calabria, l’attaccante è pronto a spostarsi di qualche chilometro più a nord, nell’ambiziosa piazza biancoverde, fresca di promozione. Sbloccata questa uscita, le Aquile andranno a chiudere il cerchio sul sostituto, un centravanti vero e proprio che possa ben incastrarsi – insieme a un Iemmello più mobile – nel 4-2-3-1 di Aquilani.

Il possibile nuovo attaccante del Catanzaro

Il nome più “forte”, fino a qualche ora fa, era quello di Gabrielloni del Como, che però si è avvicinato alla Juve Stabia. A lui si sono aggiunti Manuel De Luca della Cremonese e Luca Moro del Sassuolo. Attaccanti dalle caratteristiche e dal fisico simile (alti e possenti), andrebbero a ricoprire il ruolo di finalizzatori. Il Catanzaro potrebbe stringere il cerchio su uno di questi, oppure andare alla ricerca di qualche profilo last minute.