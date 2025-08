Calabria, Occhiuto firma la lettera di dimissioni: “adesso sceglieranno i calabresi…”

StrettoWeb

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, passa dalle parole ai fatti. Il Governatore sui social annuncia: “ho firmato la lettera di dimissioni. Oppositori, sciacalli e odiatori hanno tifato continuamente per il fallimento della Calabria, e non solo per bloccare me. Adesso sceglieranno i calabresi se il nostro lavoro dovrà proseguire o meno. Continuerò personalmente e insieme alla mia Giunta – così come prevede l’articolo 33 dello Statuto – a prendermi cura della Regione fino al giorno delle elezioni“, sottolinea Occhiuto.

“Voglio bene ai calabresi che hanno creduto in me. Ho lavorato e continuerò a farlo anche per quelli che non ci hanno creduto. Viva chi ama la Calabria”, puntualizza Occhiuto. A questo punto, da qui a poco, si deciderà la data delle elezioni ed il periodo di ottobre è quello più probabile per il ritorno alle urne in Calabria.