“Asino e pagliaccio”, ma ora Antonini augura buona guarigione a Lo Monaco dopo l’incidente: “in passato abbiamo discusso, ma di fronte a queste cose…”

Se le sono dette. In maniera forte, diretta, con tanto di insulti. Da asino a pagliaccio. E’ successo mesi fa. Ma oggi, Valerio Antonini, depone l’ascia di guerra e augura buona guarigione a Pietro Lo Monaco, coinvolto in un brutto incidente in Sicilia e ora ricoverato. “Direttore Lo Monaco, ho appena saputo del momento difficile che sta attraversando e volevo farle arrivare i miei più sinceri auguri di pronta guarigione” si legge.

“So bene che abbiamo avuto le nostre discussioni in passato, ma di fronte a situazioni come questa le divergenze di opinione passano completamente in secondo piano. La salute è la cosa più importante e spero davvero che Lei possa superare questo periodo nel migliore dei modi. Le auguro di tornare presto in forma e di ritrovare le energie di sempre. Un abbraccio e forza!” aggiunge il presidente del Trapani.