Paura per Pietro Lo Monaco: brutto incidente stradale in Sicilia, è ricoverato

Pietro Lo Monaco è stato coinvolto in un brutto incidente stradale, nella giornata di ieri, in provincia di Palermo. Ex dirigente di Reggina, Messina e Catania, e attualmente all’Enna, secondo le cronache locali avrebbe perso il controllo del mezzo e si trova ora ricoverato. Dal mondo del calcio, in particolare siciliano, sono diversi i messaggi di supporto e buona guarigione rivolti al dirigente.