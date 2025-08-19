Alta Velocità Salerno-Reggio, Gentile: “un passo decisivo per la Calabria”

Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria, Gentile: "un passo decisivo per la Calabria. Grazie al sottosegretario Ferrante per l’impegno concreto"

Onorevole Andrea Gentile
“L’aggiudicazione della gara per la realizzazione della galleria Santomarco segna una tappa fondamentale non solo per la costruzione della linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità Salerno–Reggio Calabria, ma anche per il rilancio di aree cruciali della Calabria, a partire dal polo universitario di Rende. Voglio ringraziare il sottosegretario di Stato Tullio Ferrante per l’impegno costante e la competenza con cui sta seguendo da vicino questo progetto strategico per il nostro territorio e per l’intero Mezzogiorno”. Lo dichiara l’on. Andrea Gentile, deputato di Forza Italia, che commenta la notizia diffusa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all’assegnazione dei lavori di una delle opere più complesse e decisive dell’intero tracciato: oltre 22 chilometri di collegamento, di cui 17 in galleria, realizzati con tecnologie all’avanguardia e con un investimento di 1,6 miliardi di euro.

“Concretezza del Governo”

“Ancora una volta – prosegue Gentile – i fatti dimostrano la concretezza dell’azione di governo e smentiscono le bugie delle opposizioni, che parlavano di definanziamenti e blocchi dei cantieri. Questa è la prova che la Calabria non solo non è dimenticata, ma è al centro di una strategia infrastrutturale che guarda all’Europa e al futuro”. “Grazie a questa infrastruttura – conclude il deputato – si ridurranno i tempi di percorrenza, si migliorerà la capacità di traffico e si darà impulso alla competitività e all’attrattività del nostro territorio. Continueremo a lavorare con serietà e determinazione affinché la nostra regione diventi realmente connessa e protagonista dello sviluppo nazionale”.

