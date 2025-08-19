Alta Velocità Salerno-Reggio, Gentile: “un passo decisivo per la Calabria”

StrettoWeb

“L’aggiudicazione della gara per la realizzazione della galleria Santomarco segna una tappa fondamentale non solo per la costruzione della linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità Salerno–Reggio Calabria, ma anche per il rilancio di aree cruciali della Calabria, a partire dal polo universitario di Rende. Voglio ringraziare il sottosegretario di Stato Tullio Ferrante per l’impegno costante e la competenza con cui sta seguendo da vicino questo progetto strategico per il nostro territorio e per l’intero Mezzogiorno”. Lo dichiara l’on. Andrea Gentile, deputato di Forza Italia, che commenta la notizia diffusa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all’assegnazione dei lavori di una delle opere più complesse e decisive dell’intero tracciato: oltre 22 chilometri di collegamento, di cui 17 in galleria, realizzati con tecnologie all’avanguardia e con un investimento di 1,6 miliardi di euro.

“Concretezza del Governo”

“Ancora una volta – prosegue Gentile – i fatti dimostrano la concretezza dell’azione di governo e smentiscono le bugie delle opposizioni, che parlavano di definanziamenti e blocchi dei cantieri. Questa è la prova che la Calabria non solo non è dimenticata, ma è al centro di una strategia infrastrutturale che guarda all’Europa e al futuro”. “Grazie a questa infrastruttura – conclude il deputato – si ridurranno i tempi di percorrenza, si migliorerà la capacità di traffico e si darà impulso alla competitività e all’attrattività del nostro territorio. Continueremo a lavorare con serietà e determinazione affinché la nostra regione diventi realmente connessa e protagonista dello sviluppo nazionale”.