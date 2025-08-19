Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, a Webuild la gara per la galleria Santomarco: un’opera strategica per il futuro del Sud Italia

StrettoWeb

Il Gruppo Webuild, in consorzio, si è aggiudicato il contratto da €1,6 miliardi di valore complessivo (di cui il 60% in quota Gruppo Webuild) sulla nuova linea AV/AC Salerno Reggio-Calabria per la realizzazione del “Raddoppio Paola-Cosenza” che si estenderà per circa 22,2 km in Calabria, quasi tutti in sotterraneo. Opera principale del progetto, commissionato da RFI (Gruppo FS Italiane) sarà la nuova Galleria Santomarco, lunga oltre 15 km, uno degli interventi strategici della linea.

Il progetto contribuirà a migliorare significativamente la capacità e l’efficienza del collegamento ferroviario tra la costa tirrenica e l’entroterra calabrese, garantendo una migliore accessibilità a Cosenza e potenziando l’itinerario merci Bari-Taranto-Gioia Tauro. La nuova Galleria Santomarco si svilupperà a circa 100 metri da quella già esistente a binario unico, che sarà dismessa una volta completati i lavori. Per lo scavo della galleria, a doppia canna e a singolo binario, si prevede l’impiego di 4 talpe meccaniche (TBM).

I lavori saranno realizzati da Webuild alla guida del consorzio con Ghella, Pizzarotti e SELI, la controllata del Gruppo specializzata nel tunnelling, e si stima che verranno occupate fino a 1.500 persone, tra personale diretto e di terzi. Il tracciato attraverserà la provincia di Cosenza, passando per i comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili. Nel complesso, è prevista la costruzione di nove ponti e due viadotti ferroviari: un viadotto, lungo 350 metri, attraverserà l’autostrada A2, un secondo, di 205 metri, scavalcherà il torrente Settimo. Sarà realizzata anche una nuova stazione a Montalto Uffugo, a servizio del territorio e del polo universitario di Rende.

L’opera rappresenta un tassello fondamentale per il completamento della nuova linea alta velocità/alta capacità Salerno–Reggio Calabria, che contribuirà allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno nell’ambito del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T, asse strategico per la connessione del Sud della penisola con il Nord Italia e l’Europa.

La realizzazione dell’intera linea garantirà l’accesso al trasporto ferroviario veloce e ad alta capacità ad aree che oggi ne sono escluse, come Cilento, Vallo di Diano, costa jonica, alto e basso cosentino e il Reggino, favorendo la crescita economica e turistica. Una volta ultimata, l’opera permetterà di ridurre i tempi di percorrenza tra Roma e Reggio Calabria.

Sulla stessa linea Salerno-Reggio Calabria, Webuild sta già realizzando il Lotto 1A Battipaglia-Romagnano, che rappresenta il primo tassello dell’intera infrastruttura e prevede la realizzazione di 35 km di nuova linea, includendo il bivio per l’interconnessione alla tratta Potenza-Metaponto. Su questo tratto ha acceso i motori negli scorsi mesi la più grande talpa meccanica (TBM) del Gruppo Webuild in Europa, per lo scavo della Galleria Saginara. In totale ad oggi sono circa 60 i km di linea che il Gruppo Webuild realizzerà sulla tratta ad alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria.

Il Raddoppio della tratta Paola-Cosenza della linea alta velocità/alta capacità Salerno-Reggio Calabria rientra tra 19 i progetti che Webuild sta realizzando nel Sud Italia, isole comprese, tra i quali le grandi opere che prevedono la realizzazione di oltre 320 chilometri di linea ferroviaria ad alta velocità ed alta capacità. Per la realizzazione di questi progetti Webuild occupa ad oggi nel Mezzogiorno 8.700 persone, tra personale diretto e di terzi, con il coinvolgimento di 7.600 aziende della filiera da inizio lavori.

Raddoppio Cosenza – Paola/S. Lucido (Galleria Santomarco) della Linea AV Salerno-Reggio Calabria: la scheda

Cliente: RFI (Gruppo FS Italiane)

Contractor: 55% Webuild (leader), 5% Seli Overseas (Webuild Group), 20% Ghella, 20% Pizzarotti

Valore totale aggiudicato: €1,6 miliardi

Lunghezza intervento: 22,2 km di cui 17 in sotterraneo

n° 1 Galleria di linea: 15,4 km (nuova Galleria Santomarco) doppia canna singolo binario

n° 4 TBM tipo EPB

n° Ponti: 9

n° Viadotti: 2

n° 1 Stazioni Viaggiatori: Montalto Uffugo

Complessità tecniche e innovazione del progetto

Dal punto di vista geologico il progetto è caratterizzato dall’alternanza lungo la tratta di terreni e rocce tenere di origine sedimentaria marina e continentale e rocce metamorfiche del basamento Paleozoico frequentemente fratturate e milonitizzate. L’area è fortemente influenzata dalle numerose faglie a cinematica diretta che generano problemi di bassa qualità dell’ammasso roccioso. Il tracciato ferroviario presenta nei due tratti allo scoperto, a monte ed a valle della galleria, diverse interferenze con il reticolo idrograﬁco. In particolare, lato Cosenza l’opera interferisce con il torrente Settimo e alcuni piccoli fossi afferenti al ﬁume Crati. In prossimità della costa tirrenica (lato Paola – San Lucido), invece, la linea interferisce, da nord a sud, con il Torrente Zio Petruzzo; il Torrente Licciardo; il Fosso Scorza, il Fosso Siviglia e Torrente Varco Le Chianche.

Per lo scavo della galleria si prevede l’impiego di quattro talpe meccaniche (TBM) di tipo EPB che avanzano in parallelo, due lato Cosenza e due lato Paola. Solo nella tratta centrale della nuova Galleria Santomarco è previsto il ricorso al metodo di scavo tradizionale in considerazione del complesso contesto geotecnico sopra descritto. Con metodo di scavo tradizionale è prevista anche la realizzazione dei cameroni di interconnessione e delle altre opere accessorie.

Benefici per il territorio

Il progetto contribuirà a collegare la città di Cosenza all’alta velocità in costruzione tra Salerno e Reggio Calabria e contribuirà a migliorare significativamente la capacità e l’efficienza del collegamento ferroviario tra la costa tirrenica e l’entroterra calabrese, garantendo anche una migliore accessibilità a Cosenza e potenziando l’itinerario merci Bari-Taranto-Gioia Tauro.

Il tracciato attraverserà la provincia di Cosenza, in Calabria, passando per i comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili. È prevista anche la realizzazione di una nuova stazione a Montalto Uffugo, a servizio del territorio e del polo universitario di Rende.

Per la realizzazione del progetto si stima che verranno occupate fino a 1.500 persone, tra personale diretto e di terzi.

Il comunicato stampa delle Ferrovie di Stato sull’aggiudicazione della gara

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha aggiudicato la gara per la realizzazione della nuova Galleria Santomarco sulla linea Cosenza-Paola/San Lucido, parte integrante del futuro collegamento Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria. La gara ha un valore di circa 1,6 miliardi di euro ed è stata assegnata al Consorzio Santomarco, costituito da Webuild, Ghella, Impresa Pizzarotti&C, Seli Overseas.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario con caratteristiche AV/AC della lunghezza di 22 chilometri, di cui circa 17 in galleria e i restanti 5 in superficie. Il nuovo tracciato interesserà i comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili, nella Provincia di Cosenza. In prossimità dell’imbocco della galleria lato Cosenza, nel Comune di Montalto Uffugo, è prevista una nuova stazione, con relativa viabilità di collegamento, per il territorio e il polo universitario di Rende. L’attivazione è prevista nel 2032.

Proseguono intanto i lavori sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano, interamente finanziati anche con fondi PNRR, mentre sono in corso gli iter autorizzativi dei Lotti 1B e 1C Romagnano-Buonabitacolo/Buonabitacolo-Praia e l’iter progettuale degli altri lotti a completamento dell’itinerario Salerno-Reggio Calabria.

Il futuro collegamento contribuirà alla riduzione dei divari territoriali sia in termini di dotazioni infrastrutturali sia di sviluppo del contesto di riferimento, accelerando la crescita economica e turistica.

La nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria rientra tra le opere strategiche del progetto Cantieri Parlanti, un’iniziativa del Gruppo FS (con le società RFI e Italferr), condotta in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sotto l’egida del Commissario Straordinario di Governo Lucio Menta. I cantieri del Gruppo FS “parlano” un linguaggio semplice, trasparente e immediato, condiviso con i territori, per raccontare la loro storia e la loro mission e per rendere i cittadini e gli stakeholder più consapevoli e aggiornati sull’importanza delle opere in corso.

La nuova linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria

La nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno – Reggio Calabria, finanziata anche con fondi PNRR e parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia – Mediterraneo, rappresenta la continuità di un itinerario strategico per la connessione tra il Nord e il Sud del Paese. Il nuovo collegamento consentirà di incrementare i livelli di accessibilità al sistema AV per diverse zone ad elevata valenza territoriale quali il Cilento e il Vallo di Diano, la costa ionica, l’alto e il basso Cosentino, l’area del Porto di Gioia Tauro e il Reggino, oltre a garantire una velocizzazione dei collegamenti verso Potenza, la Calabria e la Sicilia e un potenziamento del trasporto merci su ferro da e per Gioia Tauro. L’intero itinerario da Salerno a Reggio Calabria è stato suddiviso in lotti funzionali per i quali è stato individuato uno scenario prioritario.

Il completamento dell’opera consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza fra Roma e Reggio Calabria.

Il Lotto 1A Battipaglia-Romagnano, attualmente in fase realizzativa, garantirà anche un collegamento diretto con la linea Battipaglia-Potenza. Sono in corso gli iter autorizzativi dei Lotti 1B e 1C Romagnano-Buonabitacolo/Buonabitacolo-Praia e l’iter progettuale degli altri lotti dell’itinerario Salerno-Reggio Calabria, mentre sono di prossimo avvio gli interventi per la realizzazione della nuova Galleria Santomarco a doppio binario, sulla linea Cosenza-Paola/San Lucido.

In particolare, per i restanti lotti a completamento dell’intero itinerario Salerno-Reggio Calabria, è in corso l’aggiornamento del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DocFAP) al fine di definire le soluzioni da approfondire e sviluppare nei successivi livelli progettuali.

Nel dettaglio:

Lotto 1A Battipaglia-Romagnano , del valore di 2,9 miliardi di euro interamente finanziati. I lavori consistono nella realizzazione di una nuova linea a standard AV di 35 chilometri tra Battipaglia e Romagnano, dove è previsto un bivio per garantire l’interconnessione con l’esistente linea da Battipaglia verso Potenza e Metaponto. Il progetto prevede la realizzazione di 18 km di gallerie e viadotti per circa 6 km. Sono in corso le attività di completamento delle opere di imbocco delle gallerie in scavo meccanizzato, la realizzazione delle gallerie artificiali, delle opere di fondazione di alcuni viadotti e l’esecuzione di centine e calotte per le gallerie da realizzarsi in scavo meccanizzato.

, del valore di 2,9 miliardi di euro interamente finanziati. I lavori consistono nella realizzazione di una nuova linea a standard AV di 35 chilometri tra Battipaglia e Romagnano, dove è previsto un bivio per garantire l’interconnessione con l’esistente linea da Battipaglia verso Potenza e Metaponto. Il progetto prevede la realizzazione di 18 km di gallerie e viadotti per circa 6 km. Sono in corso le attività di completamento delle opere di imbocco delle gallerie in scavo meccanizzato, la realizzazione delle gallerie artificiali, delle opere di fondazione di alcuni viadotti e l’esecuzione di centine e calotte per le gallerie da realizzarsi in scavo meccanizzato. Lotto 1B Romagnano-Buonabitacolo : il tracciato ricade interamente nel territorio della Provincia di Salerno e, più in particolare, attraversa i territori di Buccino, Auletta, Caggiano, Polla, Sant’Arsenio, Atena Lucana, Sala Consilina, Sassano e Padula. L’intervento si sviluppa per una estensione di circa 48 km, di cui circa 18 km in sotterraneo e 30 km all’aperto, con un alternarsi di tratti in rilevato e viadotto. In corrispondenza del termine del tracciato viene realizzata la nuova stazione AV di Vallo di Diano.

: il tracciato ricade interamente nel territorio della Provincia di Salerno e, più in particolare, attraversa i territori di Buccino, Auletta, Caggiano, Polla, Sant’Arsenio, Atena Lucana, Sala Consilina, Sassano e Padula. L’intervento si sviluppa per una estensione di circa 48 km, di cui circa 18 km in sotterraneo e 30 km all’aperto, con un alternarsi di tratti in rilevato e viadotto. In corrispondenza del termine del tracciato viene realizzata la nuova stazione AV di Vallo di Diano. Lotto 1C Buonabitacolo – Praia : il tracciato ricade nel territorio delle Province di Salerno, Potenza e Cosenza, attraversando i territori di Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono e Casaletto Spartano nella Provincia di Salerno; Lagonegro, Rivello, Trecchina e Maratea nella Provincia di Potenza e i territori di Tortora e Praia a Mare nella Provincia di Cosenza. Il tracciato ferroviario ha inizio in corrispondenza della fine del Lotto 1B e si sviluppa per una estensione di circa 46 km, di cui circa 37 in sotterraneo e 9 all’aperto, parte in viadotto e parte in trincea o rilevato.

: il tracciato ricade nel territorio delle Province di Salerno, Potenza e Cosenza, attraversando i territori di Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono e Casaletto Spartano nella Provincia di Salerno; Lagonegro, Rivello, Trecchina e Maratea nella Provincia di Potenza e i territori di Tortora e Praia a Mare nella Provincia di Cosenza. Il tracciato ferroviario ha inizio in corrispondenza della fine del Lotto 1B e si sviluppa per una estensione di circa 46 km, di cui circa 37 in sotterraneo e 9 all’aperto, parte in viadotto e parte in trincea o rilevato. Nuova Galleria Santomarco, del valore di 2,1 miliardi di euro interamente finanziati: gli interventi consistono nella realizzazione di un nuovo collegamento a doppio binario a standard AV/AC fra Cosenza e Paola/S. Lucido, sviluppandosi per una estensione di circa 22 km, di cui 17 in sotterraneo e i restanti 5 in superficie. L’opera interessa i Comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili, nella Provincia di Cosenza. In prossimità dell’imbocco della galleria lato Cosenza, nel Comune di Montalto Uffugo, è prevista una nuova stazione con relativa viabilità di collegamento, per il territorio e il polo universitario di Rende.

La nuova linea da Battipaglia a Praia a Mare sarà collegata alla linea esistente Battipaglia-Reggio Calabria attraverso due interconnessioni previste nelle stazioni di Battipaglia e Praia a Mare.

Tra gli interventi del Lotto 1 rientra la realizzazione di una nuova stazione collocata nel Vallo di Diano, nel Comune di Padula in prossimità dello svincolo autostradale di Padula-Buonabitacolo. Una scelta dettata dall’esigenza trasportistica e orientata dalla finalità di costituire un hub di interscambio multimodale in grado di connettere il nuovo sistema AV con le realtà territoriali del Sud della Campania e della Lucania offrendo una possibilità di mettere a frutto le rilevanti potenzialità dei territori.

Per incrementare l’accessibilità al sistema e, al contempo, realizzare connessioni con il territorio, il progetto rafforza il legame tra la nuova stazione e il proprio bacino d’utenza, proponendo una integrazione intermodale del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto pubblico e privato. Inoltre, a livello funzionale, come Posto di Movimento, la nuova stazione è ubicata in posizione pressoché equidistante tra l’interconnessione Romagnano e l’impianto di Praia, in prossimità di una rete stradale di accesso, già funzionale alla mobilità esistente. L’ubicazione della stazione consentirà di interconnettere l’infrastruttura ferroviaria con la direttrice turistica verso il Parco Nazionale del Cilento, la costa, la Certosa di S. Lorenzo e il Parco Archeologico Agrumentum.

Benefici in breve della nuova linea AV/C Salerno-Reggio Calabria:

al completamento di tutta l’opera, riduzione sensibile dei tempi di percorrenza fra Roma e Reggio Calabria;

incremento numero dei treni;

maggiore efficienza e regolarità;

nuovi traffici viaggiatori lungo l’asse Nord-Sud della penisola, a beneficio anche dei collegamenti da e per la Sicilia;

incremento del traffico merci da e verso il porto di Gioia Tauro.

L’impegno di Webuild per il Sud Italia

Il Sud Italia corre sulle sue infrastrutture. Quelle di oggi, ma soprattutto quelle di domani. Sono tanti i cantieri già operativi che contribuiranno a dotare il Mezzogiorno di opere moderne e sostenibili. Dall’alta velocità che, dopo la tratta Napoli-Bari, è destinata ad arrivare in Calabria, all’alta capacità sulla direttrice Palermo-Catania-Messina, il Sud si candida a diventare un hub strategico del Mediterraneo grazie alle sue infrastrutture in via di sviluppo.

Al centro di questa trasformazione ci sono progetti infrastrutturali ambiziosi, supportati con PNRR, fondi europei e risorse nazionali e locali. Alta velocità ferroviaria, nuove arterie stradali, linee metropolitane, ponti, progetti di riqualificazione urbana, sono gli strumenti di grande portata che contribuiranno a trasformare il volto delle regioni meridionali. Un cambio di passo epocale che accrescerà l’interconnessione del Paese e contribuirà a completare quell’ambizioso collegamento delle linee TEN-T, che intende unire in un solo viaggio Palermo ad Helsinki. Prende così forma l’Europa delle persone e delle merci, una comunità dove gli scambi umani e commerciali si consumano attraverso infrastrutture moderne e innovative, ispirate al principio condiviso della sostenibilità.

Webuild è oggi fortemente impegnata nel Sud dell’Italia, isole comprese, dove sta realizzando 19 progetti, per un valore aggiudicato totale di circa €15 miliardi, che prevedono la costruzione di oltre 320 km di linea ferroviaria ad Alta Velocità e ad Alta Capacità. I 19 progetti includono, tra gli altri, 4 tratte della linea ferroviaria ad alta velocità e capacità Napoli-Bari in Campania, il Lotto 1 A ed il Raddoppio Paola/S. Lucido-Cosenza (Galleria Santomarco) della nuova linea ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, 7 tratte della direttrice ferroviaria Palermo-Catania- Messina e l’asse autostradale Ragusa-Catania, in Sicilia, il Megalotto 3 della Strada Statale Jonica (SS106) in Calabria e diversi progetti per il potenziamento della mobilità urbana ed extra urbana di Napoli. Questi progetti oggi occupano 8.700 persone, tra personale diretto e di terzi, e da inizio lavori vedono coinvolti una filiera di 7.600 società.