ACR Messina, domani il primo allenamento della squadra (a 6 giorni dall’inizio): sarà a porte aperte. Luogo e orario

“L’ACR Messina informa che il primo allenamento della squadra sarà a porte aperte, domani, 1 settembre 2025 alle ore 15:00, presso il Sorbello Stadium. I tifosi potranno sostenere e caricare i giallorossi in vista dell’imminente inizio del campionato”. Così in una nota il club siciliano annuncia che il primo allenamento della squadra si svolgerà domani, a 6 giorni dall’esordio in campionato. Ma la società viene incontro ai tifosi aprendo le porte.
Intanto, sul fronte mercato, continuano gli annunci.