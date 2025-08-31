ACR Messina, continuano le ufficialità: annunciati altri giocatori, ma tra una settimana inizia il campionato

StrettoWeb

Come prevedibile, annunci a raffica in casa ACR Messina, a una settimana dall’inizio del campionato. Le operazioni in fretta e furia, si sa, sono frutto del caos di questi mesi, che comunque nelle ultime settimane non si è placato. Peditto, nuovo DG, presto potrebbe diventare il nuovo proprietario, ma intanto ha firmato un accordo con AAD Invest che gli garantisce la possibilità di gestire le questioni tecniche e societarie in piena autonomia. Così, saltati i primi nomi tra direttore e allenatore (Palermo e Imbimbo), poi sono stati ufficializzati sia DS che tecnico (Martello e Romano). La squadra, però, non si è mai praticamente allenata tutta insieme e domenica si scende in campo. Nonostante la presenza di tanti under, tra l’altro, la figuraccia di domenica scorsa in Coppa Italia Serie D (subite 5 reti dalla Vigor Lamezia) resta.

Intanto, come detto, spazio a nuove ufficialità sul fronte calciatori. Sono arrivati De Caro, Fravola, Clemente, Daquinto, Orlando, Zucco, Toure, Garufi e – oggi – Paduano. Un mix di under e più esperti a cui andranno aggiunti altri calciatori, che saranno ufficializzati nelle prossime ore e in questi giorni. Ovviamente, si sfrutterà anche la finestra degli svincolati. I movimenti in entrata, per il club, continueranno anche dopo l’inizio del campionato.