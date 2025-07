Zimbalatti denuncia il degrado al Parco Lineare, ma Falcomatà lo punge: “è un hacker, come quando ha dato della cagna?” | VIDEO

StrettoWeb

Da un po’ di tempo Nino Zimbalatti è passato dalla Maggioranza di Centro Sinistra a Forza Italia, tra i banchi dell’Opposizione. Ogni occasione è buona, da parte di sindaco e componenti dell’amministrazione, per lanciare frecciate legate a questa scelta. L’ennesima è arrivata oggi, durante il Consiglio Comunale. Il medico, nel corso degli interventi preliminari, ha dato seguito alla denuncia fatta ieri al Parco Lineare Sud: “a Reggio Calabria ci sono parecchie aree critiche, come il Parco Lineare Sud, con le baracchette dei pescatori ormai preda di extracomunitari che svolgono di tutto, da defecazione a commercio di stupefacenti passando per altre attività illecite”.

Non si è fatta attendere la replica di Falcomatà, senza però mai nominare Zimbalatti. “E’ stata una discussione surreale, quella tra consiglieri nei preliminari, anche per chi in passato aveva ruoli in Maggioranza e ora se ne deve ritagliare qualcuno dall’altra parte”, ha affermato. Poi un passaggio legato a un post social infelice di Zimbalatti di consigliere di qualche giorno fa (ha dato della cagna a un arbitro): “se penso al passaggio sugli extracomuintari, mi viene da pensare a un hacker, un po’ come accaduto per il post in cui è stato dato della cagna a un arbitro” ha aggiunto con uno stile pungente riferendosi a Zimbalatti.