Degrado al Parco Lineare Sud, Zimbalatti: “baracchette usate per i bisogni e per drogarsi” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Una zona riqualificata di recente, ma che lasciata all’abbandono e che nel giro di poco tempo rischia di diventare simbolo di degrado. È la segnalazione fatta alla redazione di StrettoWeb dal consigliere comunale Antonino Zimbalatti che ha voluto accendere i riflettori sulle condizioni in cui versano le baracchette dei pescatori presso il Parco Lineare Sud. Le strutture, non assegnate, non si sa bene per quale motivo, sono diventate rifugio per persone senza fissa dimora ed extracomunitari.

La situazione ricorda da vicino quella del Girasole. Porte divelte, all’interno spazzatura, sporcizia, e il classico tanfo di chi usa quegli stessi spazi come latrina. E non solo: anche segni di uso di stupefacenti e droghe. Uno spreco di denaro pubblico che, non solo non fornisce alcun servizio alla cittadinanza ma aumenta anche il degrado e la pericolosità della zona.

L’ex assessore Zimbalatti aveva già segnalato che togliendo la guardiana la situazione sarebbe sfuggita di mano, divenendo facile profeta di quanto è realmente successo. Le foto nella nostra gallery parlano da sole, così come il video sottostante che vi porta direttamente dentro i luoghi in questione.