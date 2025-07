Verdone a Reggio Calabria: “la città ha bisogno di un grande evento e sarà ancora più bella. Un film qui? Vediamo” | INTERVISTA

StrettoWeb

Carlo Verdone è stato protagonista a Reggio Calabria in un dialogo con Gianlorenzo Franzì, in cui ha ripercorso i momenti salienti e celebri della sua nota carriera, tra cinema, memoria, visioni d’autore e futuro del racconto audiovisivo ed il ricordo del padre Mario. La serata si è conclusa con l’intervento del Presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, e con la consegna del premio alla carriera a Carlo Verdone, a cura dell’associazione culturale Anassilaos.

Il noto regista romano ha anche parlato di Reggio Calabria: “la città ha bisogno di un grande evento. Roma, ad esempio, è stata per anni in uno stato di degrado e fragilità. Grazie al Giubileo ed alle risorse arrivate, il sindaco ha cambiato buona parte della città. Con Reggio Calabria città Europea, rifate mezzo territorio che sarà ancora più bello. Un film qui? Mi Piacerebbe molto ma ci vuole un bel soggetto, è un’area che non ho mai filmato”, conclude Verdone.