Carlo Verdone a Reggio Calabria, premio alla carriera al noto attore romano | FOTO e INTERVISTE

Il LIFF – Lamezia International Film Fest, in collaborazione con il RCFF – Reggio Calabria Film Fest, ha presentato “A Reggio con papà”, incontro con Carlo Verdone, noto regista e attore italiano con all’attivo film di assoluto successo sin dagli anni ’80, che si è svolto, questa sera, al Museo Archeologico di Reggio Calabria, alla presenza di numerosi cittadini. Verdone, in questa occasione, ha ricevuto un premio speciale alla carriera, in un evento che ne ha celebrato il talento, la cultura e il dialogo sempre promosso tra arti visive e patrimonio storico. L’evento è stato aperto dai direttori Gianlorenzo Franzì (LIFF) e Michele Geria (Reggio FilmFest) cui hanno fatto seguito gli interventi del Direttore del Museo, Dott. Fabrizio Sudano, e dei Sindaci dei Comuni di Reggio Calabria e Lamezia Terme.

Premio alla carriera a Carlo Verdone

Carlo Verdone è stato protagonista in un dialogo con Gianlorenzo Franzì, in cui ha ripercorso i momenti salienti e celebri della sua nota carriera, tra cinema, memoria, visioni d’autore e futuro del racconto audiovisivo. La serata si è conclusa con l’intervento del Presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, e con la consegna del premio alla carriera a Verdone, a cura dell’associazione culturale Anassilaos di Reggio Calabria. “Sono molto contento di essere qui, ci ritorno dopo vari. Questa città è bellissima, ci sono bellezze come i Bronzi di Riace. Ringrazio per il premio e per l’omaggio a mio padre. Vita da Carlo? Sarà l’ultima stagione”, sottolinea Verdone.

Sezione cinema intitolata a Mario Verdone

L’Associazione Anassilaos di Reggio Calabria ha deciso di intitolare la sua nuovissima sezione cinema a Mario Verdone, illustre critico cinematografico e saggista italiano, padre del notissimo regista e attore Carlo. Il presidente Stefano Iorfida spiega:“l’idea di intitolare la Sezione Cinema dell’Associazione Culturale Anassilaos alla figura di Mario Verdone, insigne studioso di arte, letteratura, cinema, teatro e spettacolo, che ha dato un fondamentale contributo volto a riconoscere il Cinema quale alta espressione del genio umano al pari delle altre arti, favorendo così l’insegnamento delle attività cinematografiche – di cui è stato pioniere – nelle più prestigiose Università d’Italia e in particolare presso La Sapienza di Roma, dove ha a lungo insegnato, nasce nell’ambito della VIII edizione di “XENIA Book Fair/ Salone Letterario Internazionale all’aperto di Reggio Calabria” tenutosi in Città dal 5 al 6 agosto 2023. In quella circostanza, il Sodalizio reggino conferì alla memoria dello studioso il Premio Anassilaos Civitas Europaea. Oggi con la presenza dell’attore Carlo Verdone si concretizza quel progetto che si propone di valorizzare il cinema quale forma d’arte autonoma e, nello stesso tempo, di istituire, nell’ambito del Premio Anassilaos, un riconoscimento intitolato a Mario Verdone, da conferire, anno dopo anno, ad una personalità che abbia dato un contributo allo sviluppo dell’arte cinematografica”, conclude Iorfida.