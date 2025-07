Terza firma per la Reggina: ufficiale il 2007 Lanzillotta

StrettoWeb

Dopo la dura presa di posizione dei tifosi nella giornata di ieri, per nulla ammorbidita dalle ufficialità di Correnti e Ferraro, la Reggina annuncia il terzo acquisto della sessione estiva di mercato. La società amaranto ha annunciato la firma del giovane difensore Simone Lanzillotta, classe 2007, ex primavera del Cosenza. Con il club calabrese, Lanzillotta ha collezionato17 presenze nel campionato Primavera 2 e 22 presenze e 1 gol con l’U17.

Giovanissimo, l’esperienza è quella che è, da valutarne la futuribilità. Come già sottolineato su StrettoWeb, servono profili differenti per il salto di categoria. Nessuno dei 3 ‘colpi’ di mercato di Ballarino, fin qui, si avvicina al livello di quei calciatori che possono permettere alla Reggina di ottenere la tanto agognata promozione in Serie C, soprattutto al netto delle uscite del famoso ‘zoccolo duro’ che risulta anche indebolito.

Il comunicato della Reggina

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Simone Lanzillotta che si lega al club con un contratto annuale. Classe 2007, Lanzillotta è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza Calcio dove ha collezionato 17 presenze nel campionato Primavera 2. Con l’Under 17 rossoblù ha totalizzato 22 presenze e 1 gol, confermandosi come uno dei profili più interessanti del vivaio silano“.