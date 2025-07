Sunsetland? No, “Sunset lost”: l’Arena deserta e il reel di Ripepi per l’evento flop | VIDEO

StrettoWeb

Buona musica, tramonto da sogno, atmosfera che in pochi possono vantare al mondo. Eppure, l’evento – almeno per ora – si sta rivelando un flop. Stiamo parlando del Sunsetland, il dj set al tramonto all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria che da qualche giorno sta accompagnando i tramonti reggini e che così farà ancora per un bel po’ di settimane. Nonostante l’estate, nonostante i turisti, nonostante sia pieno centro, l’evento non sta facendo registrare grandi numeri, anzi tutt’altro. Persino nel weekend i gradoni dell’Arena erano semivuoti, con poca gente a partecipare nonostante la buona musica.

Ad evidenziarlo, oltre al reportage di StrettoWeb di questi giorni, anche il consigliere comunale Massimo Ripepi, che oggi ha pubblicato un reel che mostra appunto l’Arena semivuota durante l’evento. “Sunset lost, dal duo del tramonto Falcomatà-Romeo. Ecco l’esito infausto delle manifestazioni organizzate coi soldi dei cittadini”, ha scritto Ripepi in accompagnamento al reel, anche dando continuità alla “battaglia” relativa ai dubbi sui costi del Comune per questo evento. E sarà anche una bella idea, sarà anche buona musica, ma evidentemente l’orario non si presta appieno a un evento del genere a quell’ora, anche se il tramonto in Via Marina è magnifico. Vedremo se nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ci sarà un incremento di gente, visto l’imminente arrivo di agosto, ma di certo per il momento è stato un flop.