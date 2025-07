Sunsetland a Reggio Calabria, Forza Italia: “74 mila euro per il direttore artistico, cifre da Festival di Cannes”

StrettoWeb

“74 mila euro per un affidamento diretto alla direzione artistica del Sunsetland: una cifra spropositata, da festival internazionale, spesa in un evento che ha riempito a malapena qualche fila ogni sera. Oggi scopriamo che i numeri del Sunsetland Summer Fest sono non solo fallimentari, ma costano anche cari, carissimi”. A dichiararlo in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari e Antonino Zimbalatti, commentando l’affidamento diretto da 74.000 euro disposto dal Comune di Reggio Calabria “all’operatore economico [………] per il servizio di programmazione, organizzazione e gestione del format “DJ Sunset Arena”, inserito all’interno del contestato cartellone estivo Sunsetland Summer Fest”.

“Chiederemo accesso agli atti”

“Chiederemo immediatamente accesso agli atti – spiegano i consiglieri – perché ad oggi gli allegati non risultano pubblicati sul sito istituzionale. Inoltre, approfondiremo con il settore finanze il dettaglio di spesa, perché è nostro dovere fare chiarezza su un’operazione così onerosa e mal gestita, anche alla luce del clamoroso flop che l’intero festival ha rappresentato”. “74 mila euro per la direzione artistica di un solo format, inserito nel cartellone degli eventi dell’estate reggina, è pura follia, soprattutto alla luce delle modalità discutibili con cui è stato gestito il lavoro di comunicazione. Sin dalla presentazione dell’iniziativa– dichiarano i consiglieri – avevamo espresso forti perplessità sull’improbabile resa dell’evento e sulla sua sostenibilità economica. Oggi quelle perplessità, purtroppo, si stanno rivelando fondate: quelle impiegate sono cifre fuori scala rispetto anche al coinvolgimento reale del pubblico”.

“Gli eventi vanno sospesi”

“È tempo di fermarsi e fare un serio bilancio: come proposto insieme ai colleghi di centrodestra, gli eventi non ancora realizzati nell’ambito del Sunsetland vanno sospesi, e le risorse ancora disponibili devono essere immediatamente riallocate verso progetti concreti e realmente utili alla cittadinanza” concludono i consiglieri.