Sunsetland fest, Romeo sulla direzione artistica: “il progetto consta di un servizio complesso per la valorizzazione di Reggio”

In merito alle osservazioni sollevate dalla minoranza consiliare di Forza Italia sul livello di trasparenza e i costi sostenuti per il c.d. “Direttore artistico” del Sunsetland, è intervenuto con una nota stampa l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, ritenendo doveroso “fornire una precisazione puntuale, a beneficio della cittadinanza e nel rispetto della chiarezza che caratterizza ogni azione dell’Amministrazione Falcomatà”. “Nel rispetto della separata competenza tra atti di indirizzo politico e di gestione amministrativa, intendo sgombrare la scena dalla falsa affermazione che trattasi di “Direttore artistico” – ha affermato l’assessore – infatti, per come ho avuto modo di apprendere in riunioni organizzative con gli uffici, l’affidamento, contrariamente a come etichettato dai Forzisti, è riferito ai “Servizi di programmazione, organizzazione e gestione del format”.

13 servizi

“Esso prevede una complessa gamma integrata di 13 servizi, da luglio a settembre, e, tra questi: “organizzazione e gestione del corso per aspiranti DJ”, “individuazione e contrattualizzazione dei DJ locali, “attività di scouting di DJ nazionali, internazionali e artisti di rilievo”, “Gestione della comunicazione social del format, attraverso la creazione e diffusione di contenuti digitali, secondo un piano concordato con l’Amministrazione”; “Progettazione ed esecuzione di coreografie ed effetti speciali, da utilizzare durante gli eventi serali”; “Gestione delle interferenze con altre manifestazioni pubbliche, in collaborazione con gli uffici comunali, per evitare sovrapposizioni o conflitti organizzativi”, puntualizza Romeo.

Trasparenza

“Poi, quanto alla trasparenza, ricordo ai consiglieri comunali che l’esercizio del rispettivo diritto-dovere di accesso agli atti deve essere fruito, a prescindere da annunci fumosi. I consiglieri di Forza Italia dimenticano – ha evidenziato l’assessore Romeo – che Sunsetland nasce da uno studio approfondito sulla destinazione turistica Reggio Calabria. L’obiettivo strategico non è tanto l’intrattenimento in sé, in loco, quanto, piuttosto, creare un racconto che valorizzi il tramonto, come una delle risorse ad oggi sottovalutate della nostra città. Un progetto lungimirante, di rigenerazione urbana che prevede anche la partecipazione di Dj e producer di livello nazionale e internazionale. Un progetto identitario dei luoghi e di valorizzazione naturale. Una visione che si manifesta anche nella scelta politica di dotare l’Arena dello Stretto di un moderno e funzionale palco ed impianto luci, reso disponibile anche alla moltitudine di operatori culturali, turistici e sportivi, che proprio in siffatta location, dopo il Sunsetland, organizzano iniziative ed eventi patrocinati dall’Amministrazione. Una visione inclusiva che trova in Reggio destinazione un positivo contesto realizzativo“.