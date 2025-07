Sky Calciomercato a Cinquefrondi, Luca Marchetti: “ecco le novità di calciomercato”

StrettoWeb

Che entusiasmo a Cinquefrondi, cittadina in provincia di Reggio Calabria, per la presenza di Luca Marchetti, noto giornalista esperto di calciomercato, in collegamento da Piazza della Repubblica, per Sky Sport. Già questa mattina, in villa comunale, c’era stato un incontro con il team di Sky Calciomercato con la comunità cinquefrondese. All’evento erano presenti Aldo Serena, Massimo Marianella, Paolo Condò e Fayna.

“Due le novità importanti di calciomercato per la giornata di oggi. Il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Udinese per Lorenzo Lucca, l’attaccante scelto dal club per rinforzare il reparto. Il giocatore si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto, operazione da 35 milioni complessivi. A breve Lucca sosterrà le visite mediche. Mentre il Sassuolo ha ingaggiato il centrocampista Patrick Nuamah, svincolato dopo il fallimento del Brescia. Il giocatore firmerà un contratto di 5 anni”, ha affermato Marchetti. Dall’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, alle ore 23:00, l’inizio di Sy calciomercato l’originale.