Sky Calciomercato a Cinquefrondi, Aldo Serena: “quel rigore sbagliato al mondiale fa ancora male” | FOTO

Tanto entusiasmo nella villa comunale di Cinquefrondi, cittadina in provincia di Reggio Calabria, per l’incontro con il team di Sky Calciomercato con la comunità cinquefrondese. All’evento erano presenti Aldo Serena, Massimo Marianella, Paolo Condò e Fayna. E’ proprio l’ex bomber dell’Inter dei record, Serena, a raccontare l’aneddoto del rigore sbagliato nella semifinale del Mondiale in Italia contro l’Argentina: “fa ancora male, ci penso anche ora dopo che sono trascorsi tanti anni. Ho segnato tanti goal nella mia carriera ma quel ricordo è sempre con me”.

Ultimo appuntamento di giornata da Cinquefrondi alle ore 20.30: ci sarà il collegamento di Luca Marchetti in diretta da Piazza della Repubblica su Sky Sport per le ultime di mercato.