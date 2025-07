Sky Calciomercato fa il botto all’Arena: grande pubblico, la Viola, Kobe e tanto mercato | FOTO

StrettoWeb

“Sei Bellissima” di Loredana Bertè, artista di Bagnara Calabra, omaggiata dalla voce di Leonardo Lagorio, apre la prima puntata di Sky Calciomercato L’Originale in diretta da Reggio Calabria. Da dove si riparte? Da dove avevamo terminato la scorsa estate. Una cornice di pubblico magnifica a dispetto del forte vento dell’Arena, un grande e caloroso abbraccio per quella che, come hanno confermato a più riprese i protagonisti, è la tappa più entusiasmante e suggestiva del giro d’Italia della trasmissione.

Tantissime le cartoline con i luoghi più iconici della città mostrati con splendide riprese dalla regia di Sky: dal Castello Aragonese al Corso Garibaldi, dal Museo con i Bronzi di Riace alle Colonne di Tresoldi, dalla via Marina al playground del Tempietto.

Calcio e non solo. Grande spazio al basket con il ricordo di Kobe Bryant e Joe Bryant, raccontati da Massimo Bianchi e Mario Porto, vecchie glorie della Viola. Non solo passato, anche presente. Manu Fernandez fresco di rinnovo con la Viola arrivato in giornata, ha raccontato Ginobili e ha dichiarato che “la società sta facendo di tutto per farci trovare pronti, lavorare, vincere più partite possibili per portare la Viola ai livelli di dove era prima“.

Mostrate le immagini del PalaCalafiore e anche quelle del Granillo con ampio spazio al passato della Reggina: dal gol segnato da Aldo Serena (ospite) agli amaranto, passando per una carrellata di bomber quali: Bonazzoli, Dionigi, Amoruso, Di Michele, Bianchi ricordati con una compilation di gol da brividi. Presente anche un portiere: Massimo Taibi con il suo iconico gol di testa all’Udinese.

Omaggio a Sinner, fresco vincitore di Wimbledon e al piccolo Sinner reggino, Giovanni Di Leva campione italiano Campione Italiano U12. In conclusione uno spot anche per il futsal con il presidente della Gallinese, promossa in Serie B, e quello della Futura, protagonista di una cavalcata Playoff sfumata a un passo dalla Serie A.

Sky Calciomercato: le notizie in diretta da Reggio Calabria

Tantissime le notizie date da Gianluca Di Marzio in diretta da Reggio Calabria. Si parte dal Milan, squadra del cuore del sindaco Falcomatà che vedendo le immagini di Modric arrivato a Milano ha commentato: “una stupenda emozione dell’anima come lo è la nostra città“. Sul fronte rossonero c’è l’incognita Jashari, centrocampista del Brugge che potrebbe non presentarsi agli allenamenti per forzare la propria cessione. In attacco occhio a Embolo in scadenza con il Monaco. Sportiello risolve con i rossoneri per andare all’Atalanta: Terracciano il suo sostituto.

La Juventus punta a riscattare Conceicao: 25 milioni al Porto. Il Napoli vuole chiudere Lucca in tempi brevi: costa meno di Nunez a livello di cartellino e ingaggio. I soldi risparmiati li vorrebbe dirottare su Ndoye. In ottica cessioni, Osimhen al Galatasaray non si sblocca finchè i turchi non danno le giuste garanzie economiche. L’alternativa è l’Al Hilal che può pagare senza problemi.

Roma attiva su più fronti: offerta per Wesley 20 milioni + bonus, ma il Flamengo ne vuole 25; offerta da 25 milioni per Rios al Palmeiras che ne vuole 30; offerta da 22 milioni +3 di bonus al Lens per El Aynaoul (alternativo a Rios). In attacco piace Ferguson del Brighton.

Il Pisa chiude per il difensore svizzero Denoon, interesse per Troilo del Belgrano. In attacco attenzione a Simeone del Napoli. Genoa ok al prestito secco per Valentin Carboni dall’Inter e offerta per Tengstedt (ex Verona) in attacco.

Nella raffica di fine serata: Bologna su Wesley come eventuale sostituto di Ndoye che piace al Napoli, Sunderland interessato a Lucumi dei felsinei; su Pio Esposito dell’Inter c’è il Borussia Moenchengladbach; al Como ritorna Perrone, avanza la trattativa per Ramon del Real Madrid, si tratta Davinson Sanchez del Galatasaray; la Cremonese prende Romano Floriano Mussolini, si lavora su Grassi, Maleh e Gollini che piace anche al Verona; Cagliari su Pessina; Verona ha preso Ebosse dall’Udinese.