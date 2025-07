Sky Calciomercato, Bojinov e Costacurta: l’omaggio da brividi a Nonna Maria | VIDEO

StrettoWeb

Valeri Bojinov è stata la grande sorpresa della nuova edizione di Sky Calciomercato L’Originale, famosa trasmissione di Sky Sport che da lunedì scorso e fino a questa sera (venerdì 18 luglio), è in diretta dall’Arena Ciccio Franco di Reggio Calabria. Tra gag simpatiche (come quella del profumo), interazioni con il pubblico e giudizi decisi, l’ex calciatore di Lecce, Juventus e Fiorentina ha riscosso grande successo.

Splendide le sue parole ai microfoni di StrettoWeb per Reggio Calabria e la Reggina (VIDEO). Nel corso della puntata, Bojinov ha regalato anche un momento amarcord davvero speciale. Parlando con Costacurta, l’attaccante bulgaro ha ricordato un episodio particolare dei loro trascorsi a Reggio Calabria da avversari della Reggina: “ti ricordi che prima che uscivamo dal campo c’era la signora che buttava il sale?“.

Il riferimento è a nonna Maria, storica tifoso amaranto che, in segno di scaramanzia e buon augurio in favore di Ciccio Cozza e compagni, cospargeva il Granillo di sale per scacciare il malocchio e portare i 3 punti. Una figura amatissima ancora oggi, il cui ricordo da parte di Bojinov, con tanto di dito al cielo, ha portato l’intera Arena a sciogliersi in un lungo e sentito applauso.