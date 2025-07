Serie D, tutte le trattative di mercato: colpo Gela, l’Acireale pesca un ex Serie A

StrettoWeb

Anche in Serie D il calciomercato entra nel vivo. Già scritto dei due colpi importanti messi a segno dalla Reggina – Edoardo Blondett e Andrea Di Grazia – neanche le altre stanno a guardare, sempre compatibilmente a obiettivi stagionali e a budget a disposizione. Dopo la chiusura a ogni tipo di trattativa di cessione, l’Acireale ha cominciato ad accelerare e negli ultimi giorni ha ufficializzato una serie di annunci. L’ultimo, oggi, riguarda l’ex Lazio Onazi, centrocampista classe ’92 campione d’Africa nel 2013 con la sua Nigeria, con cui vanta ben 53 presenze. Sono 76, invece, quelle con la Lazio in Serie A. Si tratta, insieme a quello di Russotto di qualche giorno fa, di un altro colpo esperto per l’Acireale. A lui si sono aggiunti, in questi giorni, Walter Cozza, Falou Samb Ndiaye, Antonio Pelle, Salvatore Gallo, Giovanni, Leoni e Marco Parisi.

Molto attivo anche il neopromosso Gela, vicino all’accordo con Sarao, attaccante del Siracusa abbastanza navigato tra Serie C e D. Il centravanti è la ciliegina sulla torta di un mercato che ha visto altri colpi importanti, in questi giorni, tra cui Vincenzo Tuccio, Dario Giacomarro, Maikol Benassi, Alessandro Cangemi, Sebastiano Aperi, Mauro Bollino e Dario Maltese.

Le altre trattative

L’Igea Virtus ha ufficializzato Giorgio Cicirello, Vincenzo Bisogno, Antonio Atteo e Joao Pedro mentre il Milazzo ha chiuso per il congolese Françoise Sgrò, scuola Crotone, che si aggiunge a Giovanni Mileto e all’ex Reggina Jacopo Dall’Oglio, ufficializzati nei giorni scorsi. La Nissa, vera e propria regina del mercato nel girone I finora, dopo aver chiuso Kragl ha annunciato l’addio con Samake. Tante conferme per il Sambiase, che ha anche annunciato Sueva, Haberkon (giovanili Banfield e Independiente), il ritorno di Matteo Parri e gli under Lisi, Pagliuso e Calabrò. Vibonese sempre molto attiva: oggi annunciati l’under Salvatore Aloisio e lo spagnolo Mario Hernandez, cresciuto in società come Racing Santander, Atletico Madrid e Valencia.