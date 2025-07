Reggina, giornata produttiva: Di Grazia si libera dal Siracusa e arriva sullo Stretto

StrettoWeb

Giornata produttiva, quella di oggi – la stessa in cui si terrà la riunione degli ultrà per decidere il da farsi e i comportamenti futuri (erano arrivati annunci, guarda caso, anche nel giorno dell’ultima riunione e i tifosi lo avevano capito) – per la Reggina. Giornata di annunci importanti, finalmente, dopo settimane di silenzi, piccoli colpi, scommesse, incognite. Dopo Blondett, infatti, è arrivato anche Andrea Di Grazia, forte esterno del Siracusa con un passato importante fatto quasi soltanto di Serie C, ad eccezione degli aretusei lo scorso anno. Si tratta di uno dei pochi colpi di una certa rilevanza del club di Ballarino in due anni circa. Sia chiaro: va evidenziato, senza dubbio, ma dovrebbe essere normalità, per la Reggina, in Serie D.

Di Grazia aveva rinnovato con il Siracusa, ma poi ha preferito scegliere altre strade, accettando la corte della Reggina. Va a rimpolpare una batteria di esterni offensivi importante, se aggiungiamo anche i confermati Grillo e Ragusa nonché Edera, contrassegnato dall’incognita fisica ma altrimenti giocatore molto interessante. Rimane da colmare la casella bomber, che ad oggi vede il solo Ferraro dopo gli addii di Curiale, De Felice e Barranco. Non ne basta uno, forse neanche due. A Ferraro andrebbero affiancati almeno tre giocatori del livello di Di Grazia. Si resta in attesa.

La nota ufficiale del club

Questa la nota ufficiale del club:

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Andrea Di Grazia, che si lega al club con un contratto biennale con opzione di rinnovo. Nato a Catania l’8 maggio 1996, il calciatore è cresciuto nel settore giovanile rossoazzurro, compiendo poi il salto in prima squadra. Esterno d’attacco sinistro dotato di grande rapidità e abilità nel dribbling, è in grado di saltare l’uomo con naturalezza e creare superiorità numerica.

Nel corso della sua carriera ha collezionato 184 presenze in Serie C, vestendo le maglie di Akragas (16 presenze, 3 reti), Arezzo (11 presenze, 1 rete), Foggia (12 presenze, 2 reti) e Potenza (66 presenze, 10 reti e 10 assist). Inoltre, vanta 12 apparizioni in Serie B con il Pescara. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Siracusa, dove ha totalizzato 25 presenze, 5 gol e 9 assist, confermandosi protagonista sia in fase di costruzione che in zona offensiva”.