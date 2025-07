Serie D, addio al veleno tra Marco Palermo e il Siracusa: “nessun rispetto nei miei confronti”

StrettoWeb

Nei giorni scorsi Marco Palermo ha firmato con la Nissa. L’esperto calciatore, protagonista negli ultimi anni con Catania, Trapani e Siracusa, lo scorso anno era tornato in terra aretusea, contribuendo alla promozione. Sarebbe rimasto anche in C, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e così il calciatore ha trovato l’accordo con la squadra di Caltanissetta, tra le più ambiziose del girone I di Serie D.

L’addio con il Siracusa, infatti, non è stato dei più dolci, anzi. Sui social, Palermo ha ampiamente fatto capire di non essere stato trattato bene. Un altro distacco burrascoso, al pari di quello avvenuto con Zenga nelle settimane scorse. “La mia esperienza a Siracusa è terminata, e non per volere mio, perché a Siracusa ero ritornato per rimanerci; ma per colpa di qualcuno che non ha mantenuto gli impegni presi. La cosa che mi fa più male è vedere una società che mi ha visto crescere non avere rispetto nei miei confronti, che questa maglia l’ho sempre sentita mia. Il mio ringraziamento va a voi tifosi, vi abbraccio virtualmente uno per uno, mi avete fatto sentire come sempre a casa e uno di voi. Ancora grazie Siracusa, resterai sempre nel mio cuore. Con affetto. Marco Palermo”.