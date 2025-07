Serie D, altro che scommesse: la Nissa va sul sicuro e piazza il colpaccio Palermo. Grandi nomi anche per Scafatese e Vibonese

StrettoWeb

Promozione in C con il Catania, promozione in C col Trapani, promozione in C con il Siracusa. E ora se lo assicura la Nissa: l’esperto centrocampista Marco Palermo, infatti, è un nuovo giocatore della squadra di Caltanissetta. Il presidente Giovannone conferma le sue grandi ambizioni per la stagione attuale. Dopo aver messo a segno diversi colpi importanti per la categoria, è andato alla ricerca di un’altra garanzia di successo, dimostrando che per vincere la Serie D è necessario – anziché azzardare scommesse o incognite – andare sul sicuro, su chi l’ha vinta, e anche più volte, perché sa come si vince. Così, ovviamente, aumentano – e di molto – le chance di successo. Nelle pagine ufficiali, la società ha annunciato in anteprima che a breve ufficializzerà un grande colpo, che è appunto quello del centrocampista catanese, nell’ultima stagione in campo 34 volte con la maglia del Siracusa.

Grandi nomi anche per Scafatese e Vibonese. La compagine campana, che ancora non sa in quale girone di Serie D militerà, continua a pescare dal Siracusa, ufficializzando il difensore Baldan. La Vibonese, fresca di nuova proprietà, continua a muoversi in entrata e, dopo i tre nuovi arrivi di ieri – oggi ha ufficializzato l’esperto Bucolo, con un passato in C con le maglie di Catania e Messina.