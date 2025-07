Reggio Calabria, tragedia a Gallico: uomo vola dal balcone e muore, indaga la Polizia | FOTO

StrettoWeb

È giallo questa mattina a Gallico, periferia sud di Reggio Calabria dove un uomo è stato trovato senza vita sul marciapiede ai piedi di un edificio. Il corpo è stato notato intorno alle 8 e immediatamente sono stati allertati i soccorsi intervenuti sul posto con un ambulanza del 118 che ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. La vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota, si trova riversa a terra sotto un palazzo. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: non è escluso che possa trattarsi di una caduta accidentale dal primo piano, ma le forze dell’ordine non escludono altre ipotesi, compreso un gesto volontario.

Sul luogo della tragedia sono presenti gli agenti della Polizia di Stato e la Scientifica, che hanno provveduto a delimitare l’area e a coprire il cadavere con un lenzuolo bianco. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta successione dei fatti, raccogliendo testimonianze da conoscenti e residenti nella zona. Le indagini sono in corso per far luce sull’episodio.