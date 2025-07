Reggio Calabria, si infittisce il caso del giovane morto dopo un volo dal balcone: svelata l’identità, disposta l’autopsia

StrettoWeb

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha aperto un’inchiesta per accertare le cause e la dinamica della morte di un migrante di nazionalità indiana di 35 anni. Il cadavere dell’uomo é stato trovato da un familiare riverso a terra sotto la sua abitazione, nella frazione “Gallico”. Le indagini sulla morte del migrante, che viveva da solo, sono state avviate dalla Squadra mobile e dalla Polizia scientifica della Questura. Gli investigatori stanno sentendo familiari e conoscenti della vittima. Il magistrato di turno della Procura, Margherita Saccà, ha disposto il sequestro del cadavere e l’autopsia, insieme agli esami tossicologici. Al momento, riguardo le cause del decesso, non si esclude alcuna ipotesi.