Reggio Calabria: sopralluogo della commissione controllo e garanzia, tanta confusione e nessuna certezza per i lavori sul Ponte sul Calopinace | INTERVISTE

Riunione – sopralluogo della commissione controllo e garanzia, presieduta dal consigliere comunale Massimo Ripepi, per visionare e capire meglio il punto sui lavori del Ponte Calopinace di Reggio Calabria. Il progetto di questo piccolo ponticello, strategico per collegare il tratto costiero del Lungomare al Parco Lineare Sud,è stato approvato nel 2016 nel pieno del “primo tempo” di Falcomatà; i lavori sono stati aggiudicati nel 2020, durante la campagna elettorale in cui il Sindaco chiedeva (e poi otteneva) il “secondo tempo“. Adesso siamo nel nell’estate 2025 e vige un’enorme confusione tra costi, rampe, nuovi lavori e chi più ne ha e più ne metta.

Le spiegazioni del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori, l’Ing. Alberto Romeo, spiega: “siamo nella fase del completamento dei collegamenti per rendere fruibile il ponte. Dalla parte Nord bisogna creare una rampa per livellare il tutto. Tra 4-5 mesi dovremmo essere ok. Stiamo valutando i costi delle opere complementari del ponticello”. Sostanzialmente, a causa dell’altezza del ponte, lato Tempietto, saranno realizzate delle rampe per consentire alle auto di attraversare l’infrastruttura predisponendo anche l’eventualità del doppio senso. Inoltre, è stato demolito il marciapiede, da un lato, per consentire lo spazio adeguato per le corsie e per le rampe. Infine, i costi sarebbero lievitati e molto probabilmente vanno trovati altri fondi.

Ripepi e la profezia comica di Caprì

Massimo Ripepi, consigliere comunale e presidente della commissione controllo e garanzia, ha evidenziato: “qui si sta realizzando la profezia comica di Pasquale Caprì che diceva in un video che si sarebbe dovuta alzare la città per completare l’opera. Noi abbiamo il dovere e l’obbligo di controllare tutto perchè l’amministrazione non fa nulla”.

Milia: “è l’opera simbolo dell’incapacità dell’amministrazione”

Federico Milia, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, ha rimarcato: “il Ponte sul Calopinace è l’opera simbolo dell’approssimazione e dell’incapacità di questa amministrazione comunale. Falcomatà si dovrebbe scusare con i cittadini“, conclude Milia.