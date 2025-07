Reggio Calabria, ruba le mance in un negozio sul Corso: rincorso dalla titolare, si nasconde nella toilette

StrettoWeb

Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, nel centro storico di Reggio Calabria. Un ragazzo di nazionalità straniera ha rubato le mance lasciate in un bicchiere all’interno di una yogurteria situata sul Corso Garibaldi. Approfittando di un momento di distrazione, il giovane ha afferrato il contenitore con le offerte dei clienti e si è dato alla fuga.

Dopo il furto, il ragazzo ha tentato di seminare la titolare della yogurteria che lo stava inseguendo. Prima ha cercato rifugio in un’autoscuola, poi in una libreria vicina e infine si è barricato per circa dieci minuti nel bagno di un locale, mentre la proprietaria lo aspettava all’esterno.

Restituiti solo pochi spiccioli: il resto del denaro è sparito

Quando è uscito, il giovane ha restituito solo una parte del bottino, poche monete, mentre il resto della somma, circa 40 euro in totale, sembra essere stato nascosto in luoghi irraggiungibili durante la fuga. La vicenda ha suscitato indignazione tra i commercianti della zona.

L’episodio solleva ancora una volta l’attenzione sulla necessità di non lasciare in vista contanti o mance nei locali pubblici, specialmente lungo le vie più affollate del centro storico.