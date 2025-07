Reggio Calabria, giovane ruba le mance in un negozio tra i clienti e fugge tra i negozi: il VIDEO che mostra il momento del furto

StrettoWeb

Ieri pomeriggio un giovane di nazionalità straniera intorno alle 18:30, si è reso protagonista di un furto all’interno di una yogurteria situata sul centralissimo Corso Garibaldi a Reggio Calabria. Il ragazzo, come si vede chiaramente nel video a corredo dell’articolo, ha afferrato un contenitore presente sul bancone del locale e contenente le mance lasciate dai clienti ed è fuggito a piedi. Come si evince nel video il giovane, con estrema nonchalance, ha preso le mance senza neanche preoccuparsi degli occhi dei clienti presenti in quel momento, e lo ha nascosto sotto la maglietta prima di approfittare dell’uscita dalla yogurteria di alcuni clienti e accodarsi pensando di far perdere le tracce. A quel punto però la titolare del locale, accortasi immediatamente del gesto, ha iniziato a inseguirlo per le vie adiacenti.

L’inseguimento: tra autoscuola, libreria e un bagno

Nel tentativo di seminare la donna, il giovane ha cercato rifugio prima in un’autoscuola, poi in una libreria vicina da dove però è stato immediatamente allontanato dal proprietario, per poi barricarsi per circa dieci minuti nel bagno di un altro esercizio commerciale. La proprietaria della yogurteria, nel frattempo, è rimasta all’esterno ad attenderlo, chiedendo l’intervento di altre persone. Una volta uscito, il giovane ha restituito solo alcune monete, mentre il resto della somma che ammontava a circa 40 euro, è risultata irreperibile.