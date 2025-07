Tempietto: perdita d’acqua riparata, illuminazione sistemata. Di Bella: “grazie StrettoWeb” | VIDEO

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, su StrettoWeb avevamo dato voce alla denuncia di Giovanni Di Bella, presidente di Archi Club, che aveva messo sotto i riflettori le condizioni della zona del Tempietto. Riqualificata da poco con un parco urbano frequentato da turisti e reggini, la zona presentava una perdita d’acqua abbondante che inondava la strada e anche una serie di lampioni fuori uso. A poche ore dall’articolo di StrettoWeb, Di Bella fa notare che entrambe le criticità sono state sistemate.

“‘Date a Cesare quel che è di Cesare!’ – afferma in una lettera di ringraziamento – La perdita che ho denunciato sabato sera nella giornata di domenica era stata già sistemata. L’illuminazione in parte spenta con una semplice segnalazione è stata ripristinata prima parzialmente, poi totalmente. A volte quando denuncio queste anomalie mi sento dire: ‘chi te la fa fare!’ La risposta è – l’ attaccamento alla MIA città!

A quanto pare i miracoli accadono e le opere di ripristino sono celeri solo quando si crea una sinergia e una collaborazione tra cittadini e amministratori in quanto figli della stessa terra. Ringrazio StrettoWeb che ha dato voce alle mie denunce, l’amministrazione che ha messo in moto la macchina della buona volontà, l’Enel sempre disponibile e tutti coloro che non credono che il mio sia solo un voler disprezzare qualcuno ma soltanto un voler fare di tutto per combattere l’indifferenza“.