Degrado in zona Tempietto, la denuncia: “perdita d’acqua e incuria, come fate a non accorgervene? ” | FOTO e VIDEO

Giovanni Di Bella, presidente dell’associazione Archi Club segnala l’abbandono della zona del Tempietto di Reggio Calabria, una delle mete turistiche principali della città. “Purtroppo, – scrive – mio malgrado, mi ritrovo ancora una volta a dover denunciare la sporcizia e l’incuria in cui versa il parco. Come si può ben notare la fontana con il limo è il frutto della pulizia che non viene fatta da mesi, le siepi che dovrebbero incorniciare l’opera sono abbandonate a se stesse, il chiosco terminato ma mai consegnato o dato in gestione. Stiamo aspettando che il chiosco venga vandalizzato o che si deteriori per poi fare una gara d’appalto per la ristrutturazione?

Parte dell’illuminazione pubblica è spenta e per finire, tanto per non farci mancare nulla una copiosa perdita che invade la carreggiata, l’ennesima “fonte di eterna giovinezza”. Io, in qualità di cittadino che tiene alla propria città, ho già segnalato i problemi sopra elencati e contestualmente mi domando come sia possibile che la nostra amministrazione non veda queste cose?

Impossibile che nessuno dei consiglieri in queste calde sere d’estate non abbia fatto una passeggiata nelle zone interessate e non abbia notato questo? Purtroppo ormai l’incuria è diventata la normalità per cui gran parte dei cittadini è abituata ma non ci si deve arrendere soprattutto quando riguarda le meravigliose strutture realizzate da un anno che abbiamo realizzato TUTTI . Spero che questa segnalazione sia da stimolo per i nostri amministratori e che prima possibile vengano attuati degli interventi necessari prima che accada l’irreparabile“.