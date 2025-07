Reggio Calabria, al via i lavori di pulizia dell’ex A3. Il sindaco di Sant’Eufemia: “adesso vanno raccolti anche i rifiuti” | INTERVISTA

StrettoWeb

Dopo la nostra denuncia, al via i lavori di pulizia lungo il tratto dell’ex A3 nel comune di Bagnara Calabria in provincia di Reggio Calabria. Come si evince dal video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ci sono i mezzi della città metropolitana a lavoro per porre rimedio alla situazione. Il sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Pietro Violi, afferma: “ringrazio la metrocity per l’interessamento. La strada era ormai non più percorribile senza un provvidenziale intervento con la carreggiata che era invasa da varie erbacce”.

“Persiste il problema dei rifiuti: faccio appello al sindaco di Bagnara Calabria, affinchè possa intervenire, essendo la strada di sua competenza”, conclude il primo cittadino.