Reggio Calabria, degrado ed incuria sull’ex A3. L’appello del sindaco di Sant’Eufemia: “l’arteria va messa in sicurezza” | INTERVISTA

Situazione di degrado ed incuria lungo il tratto dell’ex A3 nel comune di Bagnara Calabria in provincia di Reggio Calabria. Come si evince dal video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, la situazione è preoccupante tra erbacce che invadono la carreggiata e cumuli di spazzatura letteralmente abbandonata. Il sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Pietro Violi, afferma: “su questa arteria c’è uno scaricabarile continuo della Città Metropolitana, io continuamente mi adopero per trovare una soluzione ma non vengo ascoltato”.

“La strada è sempre più pericolosa perchè le corsie si sono ristrette, è impossibile fare un sorpasso. Spero si trovi una soluzione nel più breve tempo possibile”, conclude il primo cittadino.