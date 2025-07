Reggio Calabria, i motociclisti protestano dopo l’ennesimo grave incidente provocato dalle buche: “situazione insostenibile, il Comune dia risposte”

StrettoWeb

Dopo l’incidente che si è verificato ieri sera in via Reggio Campi a Reggio Calabria, in cui è rimasto ferito un motociclista, questo pomeriggio un gruppo di appassionati del mezzo a due ruote ha organizzato un sit-in di protesta. Un giovane centauro ieri sera è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal suo scooter per colpa di una buca che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Il centauro è stato soccorso e ricoverato d’urgenza in ospedale con numerose fratture.

Questo pomeriggio si è svolto un sit-in di protesta da parte di motociclisti che hanno lanciato un grido d’allarme per denunciare le condizioni disastrate in cui versa la città e quanto loro, oltre agli automobilisti, rischiano quotidianamente percorrendo le vie della città.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Francesco Franco Basile Rognetta, Presidente del Motoclub di Reggio Calabria ha affermato: “questa mala gestio che ormai perdura da diversi anni. ennesima buca circondata dai paletti di ferro con la famosa rete arancione che lascia il tempo che trova. Ieri uno scooterista in via Reggio Campi si è plurifratturato a seguito della caduta in una buca che era stata segnalata fin dal 2022 quindi tre anni. Chiediamo un incontro con l’amministrazione comunale per evidenziare le problematiche nostre e possa dirci che queste problematiche verranno risolte. Evidenzio anche quei lastroni di metallo che imbullonano sulla sede stradale che secondo loro evitano il problema invece per noi lo amplificano“.

Vincenzo Romeo, Presidente del Motoclub Reggio bikers, ha affermato: “è una città a vocazione turistica dove 9 mesi l’anno le due ruote possono anche alleggerire il traffico del caos delle 4 ruote. abbiamo una citta in cui non c’è la minima sicurezza ai motociclisti: vediamo lavori non completi, segnalazioni di buche in maniera non regolamentare perchè sappiamo benissimo che quei paletti piantati in giro per la città sono illegali e non sono recintati in maniera dovuta e non viene fatta la manutenzione base. Non c’è la ben che minima cura e un servizio al motociclista a partire dalla sicurezza che è la base. Non c’è una via o una parte della città che non è a rischio per motociclisti e automobilisti”.