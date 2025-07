Reggio Calabria, caos in pieno centro: si staccano i marmi da un palazzo a pochi metri dal Museo, strada chiusa | FOTO

StrettoWeb

Mattinata movimentata, oggi, in pieno centro a Reggio Calabria, proprio in una zona molto trafficata e in questi giorni più che mai piena di turisti. In un palazzo a pochi metri dal Museo, infatti, è stato rilevato un distacco dei marmi, per la precisione all’angolo tra Via Vollaro e Via Tripepi, sopra Piazza De Nava. Per questioni di sicurezza, e per prevenire eventuali e ulteriori danni, la strada in questione è stata chiusa, così da permettere l’intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale.

Tutto questo anche per via dei numerosi turisti che – ancor di più in questi giorni e in queste settimane – stanno affollando l’area circostante il Museo, in coda per entrare alla struttura.