Reggio Calabria, cittadina abbellisce aiuola sul viale Aldo Moro | FOTO

Gran bel gesto di una cittadina di Reggio Calabria che abita nei pressi del viale Aldo Moro. La signora, con tanta buona volontà ed idee, ha abbellito l’aiuola, lato Nord, facendo dei disegni con delle pietre e inserendo alcune piante, così da rendere l’area curata ed in ordine. Questo è l’esempio chiaro, di come basti poco per curare il verde pubblico in una città in cui, il più delle volte, è dimenticato e senza una visione.

Quanto fatto dalla cittadina reggina è un modello di partecipazione attiva e di amore per la città che ha bisogno assoluto di gesti come questo.